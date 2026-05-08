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創見董座束崇萬：AI不是泡沫 台灣是AI最大受惠者

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
創見董事長束崇萬。記者朱子呈／攝影
創見董事長束崇萬。記者朱子呈／攝影

AI基礎建設投資持續擴大，帶動台灣硬體供應鏈迎來新一輪成長契機。創見（2451）董事長束崇萬8日表示，這波AI浪潮已不是一般景氣循環，而是足以改變產業結構的新時代，台灣憑藉完整半導體、電子零組件與記憶體供應鏈，將是全球AI投資浪潮下最大受惠者之一。

束崇萬指出，AI發展不只需要GPU與CPU，也需要記憶體、電力、散熱與各類關鍵零組件同步配合。美國四大雲端服務供應商（CSP）今年資本支出約7,000億美元，明年甚至可能進一步拉高至1兆美元，相關投資目前尚未看到喊停跡象，台灣供應鏈受惠也不會只限於今年，未來兩、三年仍有延續空間。

創見今年營運隨記憶體市況升溫明顯走強，首季毛利率高達76.39%，季增 14.77 個百分點，年增 47.56 個百分點。針對毛利率暴增，束崇萬表示，除了記憶體價格走揚帶動庫存效益外，創見長期累積的成本結構優勢也是關鍵。公司生產自動化成效良好，加上全球多處辦公室與廠房多為自有資產，租金與折舊壓力相對有限，使整體營運成本維持在較具競爭力的水準，也讓創見在景氣上行時能更快反映到獲利表現。

束崇萬認為，市場需求仍相當強勁，創見營收仍有機會向上，不過後續成長幅度仍取決於貨源取得情況。目前創見主要依照長期供應協議（LTA）向原廠取得貨源，但開出的需求預測往往只能獲得約三至五成滿足，公司接單仍以可確定交貨的數量為主，並持續與客戶保持密切溝通，在供應吃緊環境下維持穩定合作關係。

價格走勢方面，束崇萬認為，記憶體報價仍有支撐，但後續不太可能長期維持大幅跳升的節奏，漲幅可能逐步趨緩。他也提到，目前工控相關應用約占創見營收80%至90%，相較消費性與通路市場，工控客戶對漲價的承受度較高，但仍需要時間消化。創見也不會單純追求最大漲價幅度，若原廠漲價10元，公司可能只反映8元，希望與下游客戶共存，維持長期合作關係。

針對創見7日罕見公告發行30億元可轉換公司債（CB），束崇萬說明，這是公司繼約十年前首次發行CB後，第二度透過CB籌措資金，主要因營收規模放大後，購料、應付帳款與應收帳款等營運周轉需求同步增加，並非單純為了大舉囤貨。創見過去財務操作一向保守，公司本身仍有約200億元現金儲備，此次募資主要用於記憶體採購與營運資金周轉，預計7月以競拍方式進行。

束崇萬認為，AI帶動的記憶體需求已不同於過去PC、手機周期，時間將拉得更長、影響也更廣，產業正進入一段新的超級循環。即便三大DRAM原廠積極擴產，新增產能也需要時間開出，未來一年半至兩年供不應求態勢仍相對明確，甚至2027年、2028年仍可能維持緊繃。他強調，AI不是泡沫，而是新時代的開始，隨著AI投資持續擴大，台灣半導體、記憶體與電子零組件供應鏈受惠才剛開始，從整體產業與股市角度來看，現在「上車還來得及」。

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