Sony 與台積電初步達成下一世代影像感測器策略合作協議

索尼半導體解決方案公司（Sony）與台積電（2330）8日宣布已簽署一份不具約束力的合作備忘錄，為研發與製造下一世代影像感測器建立策略合作關係。

根據協議之合作意向，Sony 和台積公司欲成立一合資公司並由 Sony 持有多數股權及控制權。此合資公司預計在 Sony 於日本熊本縣合志市的新設廠房建置研發與生產線。

透過此合資公司，雙方盼能藉由 Sony 的感測器設計專業，以及台積公司的製程技術和卓越製造優勢來拓展合作，以強化影像感測器的效能。隨著合作備忘錄的簽署，Sony 和台積公司就此合資公司的潛在投資進行商議。有關這些潛在投資，及 Sony 在其長崎既有廠區的新資本投資，考量前提是相關項目將基於市場需求分階段進行，且能夠獲得來自日本政府的支持。

此項合作也旨在探索與把握實體人工智慧（Physical AI）應用的新興機會，例如汽車和機器人領域，為未來創新與技術拓展鋪路。此一合資公司的設立仍將取決於簽署具法律效力之最終合作協議和一般交易常規條件之成就。

Sony 總裁暨執行長指田慎二表示：「基於我們與台積電長期合作所建立的信任，我很高興我們就推進夥伴關係至新階段達成了共識。此一合資公司是個關鍵起點，旨在結合雙方優勢，以在下一世代影像感測器領域中推動技術和業務的進一步發展。在合資公司的基礎上，Sony 期能藉由著重創造高附加價值，進一步強化業務營運。秉持自公司創立以來便一直引領著我們的索尼精神，我們打算繼續迎接挑戰，以前所未有的構想和獨特的技術開創新市場。」

台積公司資深副總經理暨副共同營運長張曉強博士表示：「Sony 是我們在互補式金氧半導體影像感測器（CMOS Image Sensor）業務上的長期夥伴，我們很高興雙方能有更進一步合作，這代表了我們在人工智慧時代推動未來感測技術方面，邁出了關鍵的一步。此項合作凸顯了我們雙方在運用先進技術和創新解決方案提供領先之感測技術和產品上共同的承諾和願景。我們期待能一起密切合作取得具影響力的成果，並為所有利害關係人創造持久的價值。」