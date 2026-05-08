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微軟：台灣AI擴散率31.8%躋身全球前20 領先德美
微軟（Microsoft）旗下人工智慧經濟研究所發布2026年第1季全球AI使用報告，揭露生成式AI在全球範圍內加速滲透的最新趨勢，台灣的AI擴散率提升到31.8%，相較2025年下半年成長3.4個百分點，首度躋身全球前20強，領先美國與德國。
報告指出，今年第1季全球AI擴散率（AIDiffusion）已達17.8%，相較2025年下半年成長1.5個百分點。這意味著全球約每6名勞動人口中，就有1人正在使用生成式AI工具。
全球已有26個經濟體的AI擴散率突破30%，前5名依序為阿拉伯聯合大公國的70.1%、新加坡63.4%、挪威48.6%、愛爾蘭48.4%、法國47.8%。台灣以31.8%名列第20名，領先美國的31.3%以及德國的31.1%。
自2025年6月以來全球AI擴散率成長最快的15個市場，有12個位於亞洲，其中南韓的AI擴散率達到37.1%，相較去年下半年成長6.4個百分點。日本AI擴散率為22.5%，成長3.4個百分點，在全球排名持續攀升，主要受益於AI模型能力提升、多元產業生態系與國家政策支持。
報告指出，AI程式開發工具的進步，正從根本上改變軟體開發方式，不僅提升迭代速度，也大幅提升程式碼產出量。過去一年全球最大程式碼託管平台之一GitHub的程式碼上傳量（Git pushes）年增率達到78%，呈現極為顯著的成長。
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