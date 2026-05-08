快訊

白衣惡煞闖住家…北港朝天宮前董座曾蔡美佐遭圍毆住院 廟方說話了

打伊朗打成「跛腳巨人」？陸專家疑美國恐已難保台 川普難壓習近平

任天堂Switch 2也漲價！日本變貴2千元 台灣公告這日起調整定價

聽新聞
0:00 / 0:00

微軟：台灣AI擴散率31.8%躋身全球前20 領先德美

中央社／ 台北8日電
AI示意圖。圖／ingimage
AI示意圖。圖／ingimage

微軟（Microsoft）旗下人工智慧經濟研究所發布2026年第1季全球AI使用報告，揭露生成式AI在全球範圍內加速滲透的最新趨勢，台灣的AI擴散率提升到31.8%，相較2025年下半年成長3.4個百分點，首度躋身全球前20強，領先美國與德國。

報告指出，今年第1季全球AI擴散率（AIDiffusion）已達17.8%，相較2025年下半年成長1.5個百分點。這意味著全球約每6名勞動人口中，就有1人正在使用生成式AI工具。

全球已有26個經濟體的AI擴散率突破30%，前5名依序為阿拉伯聯合大公國的70.1%、新加坡63.4%、挪威48.6%、愛爾蘭48.4%、法國47.8%。台灣以31.8%名列第20名，領先美國的31.3%以及德國的31.1%。

自2025年6月以來全球AI擴散率成長最快的15個市場，有12個位於亞洲，其中南韓的AI擴散率達到37.1%，相較去年下半年成長6.4個百分點。日本AI擴散率為22.5%，成長3.4個百分點，在全球排名持續攀升，主要受益於AI模型能力提升、多元產業生態系與國家政策支持。

報告指出，AI程式開發工具的進步，正從根本上改變軟體開發方式，不僅提升迭代速度，也大幅提升程式碼產出量。過去一年全球最大程式碼託管平台之一GitHub的程式碼上傳量（Git pushes）年增率達到78%，呈現極為顯著的成長。

微軟 阿拉伯 新加坡

延伸閱讀

2026年全球 AI 眼鏡出貨估翻倍成長 Agent 應用下波動能

安聯00402A 掌握三大核心趨勢 發行價10元搶進美國科技

從數位轉型與永續經營趨勢 探索企業AI人才需求

聯發科布局AI世代關鍵算力 銅鑼研發資料中心正式啟用

相關新聞

台積電營收／4月逾4,107億元、月減1.1% 創歷年同期新高

台積電（2330）8日公布2026年4月營收報告。2026年4月合併營收約為新台幣4,107億2,600萬元，較上月減少了1.1%，較去年同期增加了17.5%，仍為為歷年同期新高以及單月次高。

創見董座束崇萬：AI不是泡沫 台灣是AI最大受惠者

AI基礎建設投資持續擴大，帶動台灣硬體供應鏈迎來新一輪成長契機。創見（2451）董事長束崇萬8日表示，這波AI浪潮已不是一般景氣循環，而是足以改變產業結構的新時代，台灣憑藉完整半導體、電子零組件與記憶體供應鏈，將是全球AI投資浪潮下最大受惠者之一。

日月光看好AI發展 攜手楠電投資352億元興建高階封測新廠房

全球半導體封測龍頭日月光公司攜手楠梓電子公司擴充產能，雙方在高雄楠梓科技產業園區合建的新式廠房今天動工，聚焦先進封裝技術、擴充高階封測產能。日月光表示，總投資金額352.35億元，預計2029年9月啟用，約可創造2050個就業機會。

微軟：台灣AI擴散率31.8%躋身全球前20 領先德美

微軟（Microsoft）旗下人工智慧經濟研究所發布2026年第1季全球AI使用報告，揭露生成式AI在全球範圍內加速滲透...

Sony、台積電初步達成下世代影像感測器策略合作協議

索尼半導體解決方案公司（Sony）與台灣積體電路製造股份有限公司（2330）8日宣布已簽署一份不具約束力的合作備忘錄，為研發與製造下一世代影像感測器建立策略合作關係。

大世科營收／4月15.26億元 AI 轉型與 AIDC 雙引擎推升營運動能

大世科（8099）8日公告 4 月份合併營收，受惠於企業 AI 轉型浪潮與金融、製造業數位升級之強勁需求，大世科 4 月單月營收維持雙位數成長幅度達 14.37%；累計今年前 4 月合併營收已正式突破 15 億元大關，達 15.26 億元，較去年同期大幅增長 24.74%，顯示公司在 AI 系統整合市場的策略布局已步入收割期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。