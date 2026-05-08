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勤誠獲美CSP液冷櫃訂單 今年機櫃營收占比拚逾1成

中央社／ 台北8日電

伺服器機殼大廠勤誠積極切入機櫃新市場，勤誠執行長陳亞男今天透露，公司已接獲2家北美大型CSP（雲端服務供應商）的液冷櫃專案，目標今年機櫃營收占比達到1成以上，未來不排除發動相關策略合作或併購。

勤誠今天舉行線上法說會，陳亞男表示，AI帶動資料中心架構的改變，從傳統的「單機」思維，轉為「系統」思維，勤誠也因此從原本的伺服器機殼，去年開始切入機櫃市場，協助客戶做系統級的設計。

陳亞男表示，勤誠從去年開始切入機櫃市場，一開始主要出貨零組件，今年開始透過與CSP、SI（系統整合商）和供應鏈伙伴合作，獲得專案機會，已接獲2家美國大型CSP的液冷櫃專案。目標今年機櫃業務占公司營收比重挑戰1成以上。

另外勤誠表示，公司新切入機櫃市場，包括在客戶端開發、技術能力等方面，有一些需要補齊的地方，未來不排除發動策略合作或併購。

勤誠第1季財報表現突出，歸屬母公司淨利13.35億元，季增24.8%，較去年同期倍增，每股純益10.73元，創歷史新高，首度單季大賺1個股本。不過勤誠4月營收20.6億元，年增4.6%，較3月下滑17.6%。比起今年前3月營收年成長率至少4成起跳，動能熄火。

陳亞男今天特別強調，4月營收成長放緩，主要是新舊專案交替的產品迭代造成，AI動能持續強勁，估勤誠今年營運將維持逐季向上走勢。

陳亞男表示，AI這一波不是景氣循環，而是產業世代的重組，沒有泡沫化問題。現在市場比的已經不只是成本，而是誰離客戶更近，以及供應鏈韌性。

為此，勤誠加速推進製造與營運的在地化策略布局，位於美國的全新NCT（新產品導入與打樣）廠區已於3月中旬正式落成啟用，馬來西亞量產基地預計第3季啟用；另外美國德州達拉斯的量產廠區，5月已經簽約開始啟動興建，預計2027年下半年陸續啟用，可望助攻勤誠後續營運成長。

營收 伺服器 勤誠

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