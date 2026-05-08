5G消防救援系統落地 台灣大全國首創導入高雄

台灣大今天宣布，全國首創「5G智慧消防輔助救援系統」落地，今年初導入高雄市消防局，以5G專網、3D建模等技術，掌握火場內人員與空間資訊，可降低搜尋盲區與重複救援，平均減少約50%救援時間，守護消防員平安歸途。

台灣大哥大與高雄市政府消防局今天舉辦「5G智慧消防輔助救援系統」成果發表記者會，高雄市政府副市長林欽榮、高雄市政府消防局長王志平、台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸等出席。

台灣大說明，計畫由經濟部產業發展署指導、財團法人資訊工業策進會輔導，整合5G專網、3D即時建模與高精度室內定位技術，讓指揮端能快速掌握火場內人員狀況與空間資訊。

台灣大指出，相較於過去仰賴人工回報與逐一確認的方式，需耗費數十分鐘，透過系統可在約2分鐘內完成狀況掌握與救援部署，在濃煙密布、能見度極低的環境中，能即時提供明確方向與位置資訊，降低搜尋盲區與重複救援的風險，平均提升約50%救災效率。

朱曉幸表示，全台約1.8萬名消防人員在火場中常需面臨爆燃、缺氧、通訊中斷，以及因煙霧迷失方向等高風險挑戰。為強化救援安全與指揮能量，台灣大發揮自身電信力量，打造且救援系統，與高雄市消防局合作，投入火場實戰，讓科技成為守護生命的力量，也讓每名消防英雄在衝鋒陷陣之餘，多一分平安歸來的保障。

朱曉幸進一步解釋，自去年起，該系統已陸續於高雄多元場域展開測試，包括大型百貨商場、醫院、科技廠房及住宅大樓等，可克服複雜建築結構與環境干擾等挑戰，驗證系統於實際救災現場的應用可行性。未來，台灣大哥大將以高雄為起點，逐步推展至全台，並積極布局國際市場。

台灣大說明，5G智慧消防輔助救援系統整合點雲計算、AI布署、光達（LiDAR）校正與IMU感測等關鍵技術，打造完整救援架構，包含建立可快速部署的5G專網，於抵達火場數分鐘內完成架設，提供穩定低延遲通訊；透過LiDAR與點雲技術，即使在濃煙環境中仍可即時生成室內3D地圖（地形建模）；結合IMU與AI演算法，將室內定位誤差控制於120公分內；導入生命徵象與裝備監測，包含心跳與氣瓶殘量，大幅縮短應變時間，為生命爭取更多機會。