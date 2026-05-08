5G 幫上忙 台灣大「5G 智慧消防」落地高雄 消防救災效率提升五成

台灣大哥大（3045）與高雄市政府消防局8日共同舉辦「科技守護 智慧救援－5G智慧消防輔助救援系統」成果發表記者會，宣布該系統導入高雄市消防局，以5G AIoT打造安全、高效救援系統，突破火場通訊盲區，守護每一位消防英雄平安歸途，救援效率提升50%。台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸表示，以高雄為起點未來要積極布局國際市場。

台灣大哥大與高雄市政府消防局「科技守護 智慧救援－5G智慧消防輔助救援系統」成果發表記者會，高雄市政府副市長林欽榮、高雄市政府消防局局長王志平、台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸、經濟部產業發展署電子資訊產業組長張能凱、高雄市政府消防局特搜大隊大隊長蘇裕銘及財團法人資策會工業策進會新創事業長林宏澤君出席，宣布全國首創「5G智慧消防輔助救援系統」正式落地，已於今年初導入高雄市消防局，投入火場救援任務。

「5G智慧消防輔助救援系統」由經濟部產業發展署指導、財團法人資訊工業策進會輔導，整合5G專網、3D即時建模與高精度室內定位技術，讓指揮端能快速掌握火場內人員狀況與空間資訊。

相較於過去仰賴人工回報與逐一確認的方式，往往需耗費數十分鐘，透過本系統可在約2分鐘內完成狀況掌握與救援部署，平均提升約50%救災效率，為黃金救援時刻爭取關鍵時間，也讓每位消防英雄在衝鋒陷陣之餘，多一分平安歸來的保障。

朱曉幸表示，全台約1.8萬名消防人員在火場中常需面臨爆燃、缺氧、通訊中斷，以及因煙霧迷失方向等高風險挑戰。為強化救援安全與指揮能量，台灣大發揮自身電信天賦，打造安全且高效率的救援系統，很榮幸與高雄市消防局合作，成功投入火場實戰，讓科技成為守護生命的重要力量。

自去年起，台灣大「5G智慧消防輔助救援系統」已陸續於高雄多元場域展開測試，包括大型百貨商場、醫院、科技廠房及住宅大樓等，成功克服複雜建築結構與環境干擾等挑戰，進一步驗證系統於實際救災現場的應用可行性。

台灣大強調，不僅展現台灣在5G B2G應用領域的技術實力，也證明高精度定位與即時建模技術已具備實戰能力，未來更可延伸至智慧製造、能源巡檢等多元應用場域。

朱曉幸表示，未來，台灣大哥大將以高雄為起點，逐步推展至全台，並積極布局國際市場，持續以科技守護更多生命安全。

高雄市政府副市長林欽榮指出，AI與先進半導體已成為全球競爭關鍵，高雄正持續推動以人為本的智慧城市發展。與台灣大哥大合作導入5G智慧消防輔助救援系統，正是將創新科技轉化為公共安全應用的具體實踐，不僅提升搜救效率，也讓高雄在智慧城市發展上再創新里程碑。

高雄市政府消防局特搜大隊大隊長蘇裕銘表示，為解決火場室內定位與即時通訊問題，高雄市消防局歷時八年持續尋求可行方案，期望透過科技力量提升救災效率與現場安全。此系統以消防人員為核心設計，在濃煙密布、能見度極低的環境中，能即時提供明確方向與位置資訊，大幅降低搜尋盲區與重複救援的風險。透過科技輔助，指揮端可精準掌握隊員狀況，使每一次任務執行更加清晰可控，也讓消防人員在第一線能更安心投入救援行動。

台灣大「5G智慧消防輔助救援系統」整合點雲計算、AI布署、光達（LiDAR）校正與IMU感測等關鍵技術，打造完整救援架構，包含建立可快速部署的5G專網，於抵達火場數分鐘內完成架設，提供穩定低延遲通訊；透過LiDAR與點雲技術，即使在濃煙環境中仍可即時生成室內3D地圖（地形建模）；結合IMU與AI演算法，將室內定位誤差控制於120公分內。

此外，更導入生命徵象與裝備監測，包含心跳與氣瓶殘量。當系統偵測到隊員生命徵象異常、長時間未移動或訊號中斷時，將主動發出警示通知安全官，使指揮端能提前掌握狀況，並迅速組織RIT（Rapid Intervention Team）進行救援，大幅縮短應變時間，為生命爭取更多機會。

台灣大「5G智慧消防輔助救援系統」亦於今年入圍被譽為「電信界奧斯卡」的MWC GLOMO Awards「最佳支援緊急服務或人道救援行動創新獎」，台灣大哥大更是今年台灣唯一入圍該獎項的企業，刷新國內電信業紀錄。此成果不僅展現台灣在5G B2G應用領域的技術實力，也證明高精度定位與即時建模技術已具備實戰能力，未來更可延伸至智慧製造、能源巡檢等多元應用場域。