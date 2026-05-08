大世科營收／4月15.26億元 AI 轉型與 AIDC 雙引擎推升營運動能

大世科（8099）8日公告 4 月份合併營收，受惠於企業 AI 轉型浪潮與金融、製造業數位升級之強勁需求，大世科 4 月單月營收維持雙位數成長幅度達 14.37%；累計今年前 4 月合併營收已正式突破 15 億元大關，達 15.26 億元，較去年同期大幅增長 24.74%，顯示公司在 AI 系統整合市場的策略布局已步入收割期。

大世科在今年前四個月的強勁表現，主要歸功於核心業務領域的深耕與毛利結構的優化，以金融業數位為基石，成功交付大型金融機構之關鍵設備升級與核心系統架構專案，隨著金融科技（FinTech）監理法規要求提升，此類高技術門檻的採購案為營收貢獻了紮實底蘊。加上製造業智慧賦能，針對全球供應鏈韌性需求，持續協助製造業導入 AI 驅動的營運優化方案，有效提升生產效率與碳足跡管理能力。

同時公司持續耕耘資安與專業服務，以因應AI發展持續躍進，所帶來的企業資安多元威脅，並且資安服務也是跨產業的剛需，透過中大型網路資安整合案穩步推進，結合長期且穩定的ICT及資安軟體維護服務合約（MA），為公司提供了穩健的經常性收益（Recurring Revenue），強化了抵禦市場波動的營運韌性。

展望未來，Agent Factory 與 AIDC 成為長期競爭力，面對下一波生成式 AI 浪潮，大世科已完成戰略卡位，將焦點鎖定於「高加值 AI 服務」。首先是著重 Agentic AI（代理型 AI）策略落地，透過開發具備自主作業能力的 AI Agents，協助客戶重塑核心業務流程，預期將成為未來軟體服務收入的重要增長點。

而 AIDC（AI 資料中心）一條龍服務則是結合大同集團在電力管理、儲能系統及能源效率監控的領先技術，大世科提供從 AIDC 基礎設施建置到算力資源調度的一站式解決方案。未來大世科將持續打造成長動能，為客戶與股東創造更高價值。