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成熟製程漲價 世界先進董座證實：獲客戶接受與了解

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
世界先進董事長暨策略長方略。記者尹慧中攝影
世界先進董事長暨策略長方略。記者尹慧中攝影

世界先進（5347）董事長暨策略長方略今日受訪提到，和客戶一起面對產業需求競爭，前陣子公司已有宣布漲價措施，也有得到客戶大部分接受與了解，後續看情況和客戶一起面對人工、材料與持續投資等成本大幅上升帶來的產業鏈需求情況，會和客戶一起面對挑戰，並預期下半年價格仍有支撐。

業界2月已盛傳，成熟製程代工廠世界先進因產能持續滿載，規劃今年4月起調漲部分產品代工報價，漲幅達15%。

世界先進先前已在法說會上指出，AI應用與投資動能明確，商用、工業與車用半導體庫存修正趨於健康，整體需求回溫，同時，先進製程持續排擠成熟製程資源，使供給端呈現結構性收斂。公司強調，價格策略將在與客戶長期合作架構下審慎推進，透過協商逐步反映投資與產能擴充成本，建立互惠關係。

至於新加坡12吋廠第一期來看，方略重申說，可望提前2028年產能建置完畢，已和客戶一起合作第一期廠區全數的產能已經獲得客戶包下來有合約支撐。產能一部分客戶的新需求中介層也已達成協議，不論是利用率、邁向損平、毛利率都有幫助。

另外由於客戶表達需求，方略說，正在認真考慮評估二期產後，仍持續小心謹慎來評估。目前新加坡廠一廠招募700名員工，後續持續招募可望超過千人。

世界先進

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