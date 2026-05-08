衛星、光模塊動能強勁 法人調高華通獲利預估及目標價

華通（2313）雖然短期受到缺料影響，壓抑第2季成長動能，但法人認為，除衛星強勁需求外，另一個高毛利的光模塊營收快速提升，資本支出將再提升，以提升產能，調高今、明年獲利預估值及目標價。

大型本國投顧分析，華通第１季營收符合預期，其中，個人電腦、網通、衛星 組合分別季增4、1、4個百分比，占比達14%、7%、21%扮演正向助攻角色，且面對消費品季度降價、原物料上漲、人民幣升值等不利因素，毛利率仍符合預期。

法人指出，太空算力為長線計畫，仍持續研發當中，華通短中期聚焦下一代V3衛星預計第3季末量產，2027年預計兩種型態衛星出貨帶動產值上揚，再加上800GbE及1.6TbE光模塊需求強勁，上調今、明年資料中心營收至90億元、206億元，營收占比10%、18%，光模塊各為3%、9%。

華通今、明年合計資本支出250億元，不排除持續加碼，其中，包括泰國plant1硬板月產能今年第3季達80萬呎，plant2、plant3照計畫擴增，預計2027年下半年貢獻，大園新租場地將放置機鑽與電鍍設備，預計今年7月後挹注營收，至於大陸重慶HDI廠將擴產10%至20% 支援mSAP光模塊產能。