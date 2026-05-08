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創泓科技發現新商機 搶攻無人載具安全領域
創泓科技（7714）近日展示新平台，主要針對無人載具監控進行開發，保證其安全性，同時搭載多國語音系統，讓無人載具能夠被應用在更多領域。創泓科技董事長黃健寧表示，未來隨著無人載具滲透率進一步提升，其安全性需要更加被重視。
黃健寧指出，過往駭客入侵電腦，頂多是資料不見或是被竊取，但是當無人載具進入日常生活，無論是機器狗，還是未來的機器人，一旦被入侵，都有可能會危害到人的生命。因此創泓自主開發出一套平台，能夠依照無人載具的類型，對機器進行監控甚至控管，每一個關節模型、每一個數值資料都會有即時的呈現，一旦出現異常，便會迅速示警。
若是有駭客想要入侵、控制它，或改變一些資料的時候，像是常見的授權控制、注入指令那種攻擊行為，後端的 NDR監控團隊就會直接發出告警，並通知你讓它中斷掉。如此一來，透過整個管理平台再加上資安的監控，無人載具的安全性將會進一步提升。
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