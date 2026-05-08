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日月光 K7廠發生顯影劑外洩 公司：所有同仁身體狀況均正常
針對K7廠發生顯影劑外洩事故，日月光（3711）8日表示，公司昨日晚間於廠區進行例行性設備維護時，發現少量顯影劑微滲漏，導致異味飄散。現場主管為維護同仁安全並確保健康無虞，第一時間即啟動應變機制，主動安排救護車陪同相關同仁進行「預防性」檢查，經醫護人員確認，所有同仁身體狀況均正常。
日月光強調後續將以最高安全標準落實職場安全，針對相關作業流程進行全面盤查。
據了解，日月光位於高雄楠梓區的K7廠昨夜11點多，製程區突如其來冒出異味，隨後發現顯影機內的「SBD-701顯影劑」發生外洩，現場76名員工緊急疏散，其中12名女性員工因身體不適、出現呼吸道症狀，被緊急送往各大醫院救治。
消防局指出，7日深夜11點06分接獲報案，指出半導體大廠傳出化學品外洩，隨即出動13車23人趕往現場救援，警消趕抵時，廠方已啟動應變機制緊急疏散員工；經查，事故地點位於工廠7樓，當時顯影機不明原因洩漏約200cc的顯影劑，雖然量不算大，但密閉空間產生的氣味仍造成12名女員工感到身體不適。
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