維田今年首季毛利率、營益率大幅成長 獲利年增162%

創泓科技（7714）近日展示新平台，主要針對無人載具監控進行開發，保證其安全性，同時搭載多國語音系統，讓無人載具能夠被應用在更多領域。創泓科技董事長黃健寧表示，未來隨著無人載具滲透率進一步提升，其安全性需要更加被重視。

2026-05-08 12:22