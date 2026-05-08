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維田今年首季毛利率、營益率大幅成長 獲利年增162%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦廠維田（6570）今年首季受惠專案需求回溫，帶動毛利率、營益率雙雙大幅成長，激勵稅後純益來到2,134萬元，季增5%、年增162.5%，每股純益達0.57元。

維田今年首季營收2.42億元，季減3.2%、年增17.48%；毛利率38.03%，季增4.17個百分點、年增2.65個百分點；營益率11.52%，季增5.32個百分點、年增6.56個百分點。

展望後市，隨著市場需求回溫，維田對今年延續成長保持審慎樂觀，盼專案順利推進，目標逐季增溫，全年營收續拚成長。

此外，維田將於8日舉行法說會，屆時將回顧今年首季財報，以及釋出最新展望。

營收 毛利率

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