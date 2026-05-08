家登4月營收8.86億元、家碩1.15億元 訂單能見度提升

家登（3680）於今日公布2026年4月營收，集團合併營收約為新台幣8.86億元，累積1~4月營收27.5億元，與去年同期22.9億成長20%。此外家登集團旗下家碩（6953）今公告115年4月營收1.15億元，較去年同期成長13.75% ，與上個月相比成長32.57%。

家碩公司表示，整體訂單能見度穩步提升，後續營收表現高度成長潛力。在全球半導體供應鏈重組與AI應用持續擴展趨勢下，高階製程已成為產業成長核心動能，而家碩科技在高階與EUV光罩儲存充氣、自動化交換耕耘多年，在黃光製程供應鏈扮演重要的角色，近期受惠於全球前段晶圓廠與DRAM新廠建置需求，大幅帶動EUV光罩充氣與高階光罩自動化相關需求，包含光罩清洗、光罩交換、光罩檢測，本年度接單動能強勁，公司表示全力衝刺設備生產出貨節奏，帶動整年營運快速升溫。

家碩秉持「用心服務、創新專注」的企業核心價值，專注於半導體微影製程傳載自動化設備。公司在光罩清洗、交換、儲存與檢查到充氣技術已深耕多年，研發團隊有堅強的專利布局，品質穩定且高附加價值已獲得多家國際大廠認證採用，進入全球晶圓製造領導廠商之供應鏈。

近期，隨著客戶端自動化整合需求，家碩以堅強的技術整合實力，並發揮專業設備整合與製程改善技術。在自動化設備研發上，近期成功光罩清洗與檢測整合設備打入至後段先進封裝廠區，並將自主研發自動化倉儲設備拓展至晶圓廠區，以及技術團隊積極投入研發於EUV光罩保護膜切割與檢測設備，新產品開發如火如荼推進，樂觀看好未來能挹注營收成長動能。

而半導體產業未來另一個重要趨勢為智慧製造，家碩已與客戶端成功研發自動化Chuck清洗設備，此設備也整合AI 辨識檢測功能，將自動化拆裝螺絲組件、清洗、品質檢測流程整合，並於今年規劃導入客戶端產線上應用，有助於提升設備維護效率與實現智慧製造。