景美營收／4月7,106.3萬元再創高、連四月改寫同期紀錄 AI 測試需求撐

先進製程測試介面結構件供應商景美（7899）8日公布2026年4月合併營收達7,106.3萬元，月增0.3%，年增56.47%，刷新公司成立以來單月營收最高紀錄，並寫下今年1月至4月連續四個月合併營收皆改寫歷年同期新高的里程碑。累計前4月合併營收2.50億元，年增66.80%，顯示AI、高效能運算（HPC）與先進製程測試需求升溫，持續推動公司營運成長。

景美自今年1月以來，營收皆創歷年同月份新高，顯示公司營收成長並非單月跳升或短期因素帶動，而是已進入結構性成長階段，反映客戶端對先進製程測試介面結構件需求持續放大。

景美發言人鄭雅文指出，4月營收再創新高，主要受惠三大動能支撐。首先，核心客戶全球最大晶圓代工廠訂單持續穩定發展，隨該客戶先進製程節點測試需求逐步放量，公司在探針卡關鍵結構件、細微鑽孔件等產品的穩定供貨地位進一步鞏固，前4月相關出貨呈現顯著年成長，成為公司中長期營運成長的重要基礎。

展望後市，景美表示，本季訂單能見度延續第1季強勁態勢，既有客戶訂單維持成長軌跡，新專案也陸續進入量產階段。公司看好，在AI、先進封裝與高階測試需求長期成長趨勢明確下，將持續以技術、品質與量產交付能力為核心，推升營收與獲利表現，朝全球先進製程測試介面關鍵結構件供應商目標邁進。