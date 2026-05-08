文曄法說報喜逆勢攻漲停 AI 資料中心需求撐 第2季營收、獲利拚再創高

應用材料公司宣布與 ASMPT Limited（港交所代碼：0522）達成最終協議，將收購其 NEXX 業務。NEXX 是半導體業界領先的大面積先進封裝沉積設備供應商。隨著 NEXX 團隊和產品線的加入，應材將進一步擴展面板級先進封裝技術產品組合，幫助晶片製造商和系統公司建立更大型的 AI 加速器，實現更高的能源效率表現。

2026-05-08 10:47