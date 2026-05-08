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文曄法說報喜逆勢攻漲停 AI 資料中心需求撐 第2季營收、獲利拚再創高
台股8日受美股收黑影響拉回整理，電子、半導體與櫃買指數同步承壓，不過半導體通路大廠文曄（3036）法說會釋出亮眼展望，盤中逆勢強攻，開盤後買盤積極進駐，股價亮燈漲停至240.5元，上漲21.5元、漲幅9.82%，成為弱勢盤面中最受矚目的強勢股。
文曄7日召開法說會並公布首季財報，單季營收與獲利同步改寫新高。首季毛利率3.45%；歸屬母公司業主稅後純益70.09億元，季增67%、年增159%，每股純益5.32元，獲利突破財測高標並創歷史新高。
展望第2季，文曄預估合併營收中位數季增約16%、年增約122%；歸屬母公司業主稅後淨利中位數約81億元，季增約16%、年增約186%，每股純益中位數約6.41元，若順利達標，營收與獲利可望再創單季新高。
隨AI資料中心需求延燒，加上本季財測續創高，文曄今日股價在大盤回檔中逆勢鎖住漲停，也反映市場對後續營運成長動能的重新評價。
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