精成科擬併購精星為100%子公司　強化車用布局

PCB廠精成科擬以換股方式，併購持股約27%的子公司台灣精星，精成科持股台灣精星將擴大為100%。精成科表示，將結合精星於新能源車供應鏈的根基，擴大車用客戶群及優化車用產品組合，強化全球車用市場布局。

精成科7日董事會決議通過與台灣精星股份轉換案，擬由精成科以發行新股方式，與台灣精星除精成科以外的其他股東進行股份轉換，換股比例為台灣精星每1股普通股，換發精成科普通股0.342股。股份轉換完成後，台灣精星將成為精成科100%持股子公司。

台灣精星預計於6月18日召開股東常會討論此案，待股東常會決議通過並取得相關主管機關核准後，台灣精星將依相關規定申請終止上櫃及停止公開發行，股份轉換基準日暫定為10月1日。

精成科技目前持有PCBA廠台灣精星27.44%股權，兩公司董事長均為焦佑衡；精成科今天早盤股價走跌，精星一度勁揚3%，隨後走弱翻黑。

精成科為PCB與EMS領域廠商，PCB產品主要涵蓋PC/NB、伺服器與網通、消費性電子、車用電子等應用，積極跨入伺服器與網通應用的高層印刷電路板（HLC Accelerator）、半導體治具等高階產品領域。

台灣精星為電子製造服務商，主要從事印刷電路板組裝及加工PCBA業務，包括SMT（表面黏著技術）、PTH（貫穿孔插）、製程檢查測試及組裝作業等，產品應用領域涵蓋汽車電子（包括BMS、MCU、ADAS）、工業控制、國防航太、消費性電子、醫療器材及網路通訊等，其中車用產品占比近9成。

精成科說明，近年致力於從PC/NB領域轉型至伺服器與網通、半導體治具等高附加價值市場，而台灣精星在車用電子及工業控制領域深耕多年，具備深厚的PCBA組裝經驗，透過股份轉換，雙方將可共享資源，拓展全球市場。

精成科表示，將結合台灣精星於新能源車供應鏈的根基，擴大車用客戶群及優化車用產品組合，強化全球車用市場布局，並加速切入工業控制市場，以拓展車用電子及工業控制領域出海口，共同搶占AI與新能源車時代帶來的產業升級的商機。