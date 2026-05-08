首季 EPS 原相2.65元、義隆2.46元

聯發科銅鑼研發資料中心昨（7）日啟用，該公司打造的AI新大腦首度對外亮相，踏入這座全台第一座以輝達DGX B200建置的「SuperPOD超級算力中心」，映入眼簾的即是技嘉與台達電的產品，在這些夥伴協

2026-05-08 00:12