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首季 EPS 原相2.65元、義隆2.46元

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導

IC設計廠義隆原相，都於7日公布首季財報，原相每股純益為2.65元，義隆每股純益則為2.46元。

原相首季合併營收為22.09億元，季減3.3％、年減5.9％，歸屬母公司業主淨利為3.89億元，季減14.9％、年減28.4％，每股純益為2.65元。原相將於12日召開法說會，預期將釋出本季營運展望。

同時，義隆首季合併營收為32.24億元，季增12.7％、年增3.3％，歸屬母公司業主淨利為7.05億元，季減4.1％、年增28.5％，每股純益為2.46元。

營收 義隆 原相

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