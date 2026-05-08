日經：軟銀洽輝達與鴻海 擬打造「日本製」AI伺服器

日本經濟新聞今天報導，軟銀集團（SoftBank Corp）已與輝達（Nvidia）及鴻海（Foxconn）展開討論，評估打造「日本製」人工智慧伺服器計畫，作為其中期戰略布局的一環。

路透社報導，日本經濟新聞指出，軟銀希望在2030年前，先透過組裝外部採購的零組件建立生產體系，之後再逐步接手整體伺服器的製造流程。

報導並稱，這項事業將聚焦於能執行先進繪圖處理器（GPU）的高效能伺服器。

這項計畫將納入軟銀中期經營布局，根據日經說法，最快可能於週一公布。

孫正義領導的軟銀集團已投資OpenAI超過300億美元，取得約11%持股。軟銀此刻正以「全部押注」的策略，期望在大型語言模型開發競爭中成為勝利者。