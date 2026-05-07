快訊

世衛追蹤數十乘客！郵輪漢他疫情已5例確診 公眾風險曝光

陸球迷可能看不到世足賽？FIFA開近百億天價轉播權央視不埋單

聽新聞
0:00 / 0:00

SpaceX回頭強攻太空AI 盟立鈣鈦礦太陽能跑第一成大贏家

經濟日報／ 記者李珣瑛陳昱翔／新竹、台北即時報導

Anthropic攜手SpaceX發展太空AI，要靠取之不盡的太陽能發電運作AI（人工智慧）伺服器，目前以鈣鈦礦技術最可能出線，台廠當中，盟立（2464）在鈣鈦礦太陽能技術跑第一，可望領頭奪單，成為大贏家，國碩、茂迪、元晶、聯合再生等太陽能廠也正鴨子划水布局中。

盟立集團已布局鈣鈦礦太陽能電池三年，搭上太空AI當紅的浪朝，推升盟立從設備股搖身變身太空概念股。盟立執行長林世東透露，盟立在鈣鈦礦太陽能電池已有新技術方向，並具備相當的基礎。

鈣鈦礦太陽能因轉換效率高，還能透光、可彎曲，被譽為新世代太空AI發電的新解方。盟立是台灣投入鈣鈦礦太陽能電池的先驅之一，2023年即結合由友達前總座陳來助成立的「台灣鈣鈦礦科技公司」，攜手研發鈣鈦礦太陽能電池，並成立「盟立鈣鈦礦科技」，與天來集團TENLife合作，提供鈣鈦礦產業鏈所需的自動化生產設備方案。

盟立2024年元月宣布成功產出第一片鈣鈦礦太陽能電池，轟動業界。盟立也投入鈣鈦礦產業設備製造、系統整合、材料應用及產品量產的利基平台開發。

林世東透露，鈣鈦礦太陽能相關技術不好做，盟立修改了很多技術研發路徑，並調整方向，現在已有新技術方向，投入研發中，已有相當基礎了。

鈣鈦礦太陽能電池被市場譽為「次世代太陽能」的明日之星，主要原因在於其轉換效率遠高於傳統矽晶電池，且因可做成柔性薄膜，因此單位重量較小，加上具備驚人的抗輻射性，因此被視為取代傳統矽晶的次世代太陽能技術。

聯合再生、茂迪、國碩、碩禾、安集、元晶等太陽能業者都有在研究鈣鈦礦技術；其中，國碩目前正積極發揮集團資源，並將碩禾在太陽能導電漿領域的技術應用在鈣鈦礦電池的電極製作中。

聯合再生、茂迪與元晶也正在研發鈣鈦礦太陽能電池或模組，並且陸續申請相關專利，估計幾年內就有機會商用化，藉此提前卡位太空AI市場商機。

盟立 國碩 太陽能

延伸閱讀

馬斯克說沒觸發邪惡偵測器！敲定讓Anthropic租用SpaceX資料中心算力

中大與鴻海打造衛星 將搭火箭升空執行通訊實驗

4年打磨一顆衛星 成大團隊夏漢民太空中心立方衛星今順利升空

聯發科布局AI世代關鍵算力 銅鑼研發資料中心正式啟用

相關新聞

研調：台積電12吋成熟製程減產 聯電已獲加單

根據TrendForce最新晶圓代工產業研究，全球成熟製程面臨供給與需求格局轉變，不僅八吋產能利用率、代工價格已止跌回升，十二吋成熟製程亦因台積電（2330）規劃減產有望帶動轉單，如聯電（2303）已

SpaceX回頭強攻太空AI 盟立鈣鈦礦太陽能跑第一成大贏家

Anthropic攜手SpaceX發展太空AI，要靠取之不盡的太陽能發電運作AI（人工智慧）伺服器，目前以鈣鈦礦技術最可能出線，台廠當中，盟立（2464）在鈣鈦礦太陽能技術跑第一，可望領頭奪單，成為大

SpaceX 回頭強攻太空 AI 建準、廣運大咬散熱商機

特斯拉執行長馬斯克旗下低軌衛星龍頭SpaceX，以及AI新創Anthropic於美國時間6日宣布，將攜手開發太空資料中心，一改SpaceX在IPO公開說明書對太空AI保守態度。輝達執行長黃仁勳曾點出太

SpaceX 揪大咖攻太空 AI 一改先前保守態度 引爆台鏈新商機

特斯拉執行長馬斯克旗下低軌衛星龍頭SpaceX，以及AI新創Anthropic於美國時間6日宣布，將攜手開發太空資料中心，一改SpaceX在IPO公開說明書對太空AI保守態度，引爆昇達科（3491）、

詹文男X連智民 一把電子鎖背後的 AI 大戰略

當全球都在談AI、智慧建築與數位轉型時，台灣其實早已有一家企業，默默在歐洲、日本與高端智慧建築市場深耕二十多年，甚至成為德國市場的重要品牌。

Datasection強化與仁寶合作 斥資逾3億美元採購635台輝達AI伺服器

日本軟體服務大廠Datasection株式會社宣布，與仁寶（2324）展開業務聯盟，並如本公司於2026年5月7日發布的題為「關於收購固定資產（配備NVIDIA B300的GPU伺服器）的公告」的公告

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。