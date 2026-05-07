SpaceX回頭強攻太空AI 盟立鈣鈦礦太陽能跑第一成大贏家

Anthropic攜手SpaceX發展太空AI，要靠取之不盡的太陽能發電運作AI（人工智慧）伺服器，目前以鈣鈦礦技術最可能出線，台廠當中，盟立（2464）在鈣鈦礦太陽能技術跑第一，可望領頭奪單，成為大贏家，國碩、茂迪、元晶、聯合再生等太陽能廠也正鴨子划水布局中。

盟立集團已布局鈣鈦礦太陽能電池三年，搭上太空AI當紅的浪朝，推升盟立從設備股搖身變身太空概念股。盟立執行長林世東透露，盟立在鈣鈦礦太陽能電池已有新技術方向，並具備相當的基礎。

鈣鈦礦太陽能因轉換效率高，還能透光、可彎曲，被譽為新世代太空AI發電的新解方。盟立是台灣投入鈣鈦礦太陽能電池的先驅之一，2023年即結合由友達前總座陳來助成立的「台灣鈣鈦礦科技公司」，攜手研發鈣鈦礦太陽能電池，並成立「盟立鈣鈦礦科技」，與天來集團TENLife合作，提供鈣鈦礦產業鏈所需的自動化生產設備方案。

盟立2024年元月宣布成功產出第一片鈣鈦礦太陽能電池，轟動業界。盟立也投入鈣鈦礦產業設備製造、系統整合、材料應用及產品量產的利基平台開發。

林世東透露，鈣鈦礦太陽能相關技術不好做，盟立修改了很多技術研發路徑，並調整方向，現在已有新技術方向，投入研發中，已有相當基礎了。

鈣鈦礦太陽能電池被市場譽為「次世代太陽能」的明日之星，主要原因在於其轉換效率遠高於傳統矽晶電池，且因可做成柔性薄膜，因此單位重量較小，加上具備驚人的抗輻射性，因此被視為取代傳統矽晶的次世代太陽能技術。

聯合再生、茂迪、國碩、碩禾、安集、元晶等太陽能業者都有在研究鈣鈦礦技術；其中，國碩目前正積極發揮集團資源，並將碩禾在太陽能導電漿領域的技術應用在鈣鈦礦電池的電極製作中。

聯合再生、茂迪與元晶也正在研發鈣鈦礦太陽能電池或模組，並且陸續申請相關專利，估計幾年內就有機會商用化，藉此提前卡位太空AI市場商機。