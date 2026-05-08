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盟立搶單鈣鈦礦太陽能

經濟日報／ 記者陳昱翔李珣瑛／台北、新竹報導

Anthropic攜手SpaceX發展太空AI，要靠取之不盡的太陽能發電運作AI伺服器，目前以鈣鈦礦技術最可能出線，台廠當中，盟立（2464）在鈣鈦礦太陽能技術跑第一，可望搶先奪單，成為太空AI大贏家，國碩、茂迪、元晶、聯合再生等太陽能廠也正鴨子划水布局中。

盟立集團已布局鈣鈦礦太陽能電池三年，搭上太空AI當紅的浪潮，推升盟立從設備股搖身變身太空概念股。盟立執行長林世東透露，盟立在鈣鈦礦太陽能電池已有新技術方向，並具備相當的基礎。

鈣鈦礦太陽能因轉換效率高，還能透光、可彎曲，被譽為新世代太空AI發電的新解方。盟立是台灣投入鈣鈦礦太陽能電池的先驅之一，2023年即結合由友達前總座陳來助成立的「台灣鈣鈦礦科技公司」，攜手研發鈣鈦礦太陽能電池，並成立「盟立鈣鈦礦科技」，與天來集團TENLife合作，提供鈣鈦礦產業鏈所需的自動化生產設備方案。

盟立2024年元月宣布成功產出第一片鈣鈦礦太陽能電池，轟動業界。盟立也投入鈣鈦礦產業設備製造、系統整合、材料應用及產品量產的利基平台開發。

林世東透露，鈣鈦礦太陽能相關技術不好做，盟立修改了很多技術研發路徑，並調整方向，現在已有新技術方向，投入研發中，已有相當基礎了。

鈣鈦礦太陽能電池被市場譽為「次世代太陽能」的明日之星，主要原因在於其轉換效率遠高於傳統矽晶電池，且因可做成柔性薄膜，因此單位重量較小，加上具備驚人的抗輻射性，因此被視為取代傳統矽晶的次世代太陽能技術。

盟立 國碩 太陽能

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