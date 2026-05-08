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太空AI散熱需求龐大 建準、廣運拚散熱先發

經濟日報／ 記者陳昱翔李珣瑛／台北、新竹報導

輝達執行長黃仁勳曾點出太空AI對散熱需求龐大，台廠建準（2421）、廣運搶頭香。其中，建準曾是台灣第一家獲得美國太空總署（NASA）認證的散熱業者，被外界視為最有機會先拿下太空AI散熱商機的業者；廣運集團也瞄準太空AI，掌握多項散熱技術，伺機出擊。

根據建準官網，該公司曾在2011年參與NASA實驗計畫，供應太空用微型風扇，展現其風扇在極端環境下的高穩定性與品質，至今仍持續耕耘航太領域散熱市場。

據悉，建準早在2017年，就領先業界開發出全球最小的毫米科技風扇，拿在手上約只有拇指指甲大小，當時憑藉著優異的研發實力獲得NASA認可，成為台廠揮軍太空市場的先驅。

廣運透過旗下小金雞金運，跨足多元散熱應用。金運副總經理黃飛榮表示，太空中無重力，液冷式散熱不可行，只能採用傳統的導熱方式，用大型散熱片將熱導入外太空中。金運採用AI模擬過，金屬散熱片只需要CNC設備及沖壓設備，即可解決散熱板製造問題。

黃仁勳 NASA 廣運

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