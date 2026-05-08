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SpaceX攻太空AI 攜手Anthropic建造資料中心 台鏈樂

經濟日報／ 本報綜合報導
特斯拉執行長馬斯克旗下低軌衛星龍頭SpaceX，以及AI新創Anthropic於美國時間6日宣布，將攜手開發太空資料中心。 路透
特斯拉執行長馬斯克旗下低軌衛星龍頭SpaceX，以及AI新創Anthropic於美國時間6日宣布，將攜手開發太空資料中心。 路透

特斯拉執行長馬斯克旗下低軌衛星龍頭SpaceX，以及AI新創Anthropic於美國時間6日宣布，將攜手開發太空資料中心，一改SpaceX在IPO公開說明書對太空AI保守態度，引爆昇達科（3491）、燿華、華通等相關台廠新一波商機。

SpaceX既有太空AI夥伴多為中小型太空服務相關廠商，Anthropic近期動作頻頻，日前甫與Google簽下高達2,000億美元算力相關大單，震驚業界，如今再與SpaceX合作發展太空AI，成為第一家浮出檯面，與SpaceX共同打造太空AI的知名AI公司，宣告SpaceX的太空AI聲勢再起，後續可望吸引更多大咖跟進。

綜合外媒報導，Anthropic有意聯手SpaceX，開發數十億瓦（GW）的軌道太空運算資源，有機會共同打造太空AI運算中心。Anthropic指出，隨著次世代AI系統複雜度呈指數級成長，所需運算量與能源消耗，早已超出地球在電力供應、土地面積與冷卻技術的極限，因此要把算力中心送上太空。

業界指出，SpaceX正籌備IPO，先前在公開說明書示警太空AI面臨恐無法商業化風險，重挫市場信心，隨著大咖加入挺太空AI，意味太空AI並非不可行，對後市抱持高度期待，再度點亮商機，帶旺昇達科、燿華、華通等台廠。

昇達科密切關注太空AI等衛星新應用，總經理吳東義表示，目前主要客戶已在衛星上加上運算功能，推升衛星傳輸元件用量及星間鏈路（OISL）需求，看好未來新客戶機會包含寬頻衛星、太空資料中心、太空太陽能、火箭發射及衛星巴士等，已與多家客戶簽訂合作協議。

PCB廠華通、燿華同樣扮演要角，華通很早就投入太空用板研發與生產，與主要客戶合作十年，在太空應用板的領導地位明確。燿華也大力投入衛星通訊、航太級材料等高毛利新賽道，公司看好，低軌衛星發射量增加，推升LCP／RF板材等高附加價值產品比重提升，是未來三到五年的獲利突破點。

Anthropic並宣布與SpaceX達成協議，將取得SpaceX位於田納西州孟菲斯的「Colossus 1」資料中心所有運算資源，讓該資料中心配置的超過22萬組輝達繪圖處理器、超過300MW（百萬瓦）運算資源，在未來一個月內上線。

（編譯葉亭均、記者尹慧中、黃晶玲、蘇嘉維）

SpaceX 太空 華通

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