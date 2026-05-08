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聯發科打造AI新大腦 技嘉、台達電神助攻

經濟日報／ 記者陳昱翔蕭君暉／台北報導

聯發科（2454）銅鑼研發資料中心昨（7）日啟用，該公司打造的AI新大腦首度對外亮相，踏入這座全台第一座以輝達DGX B200建置的「SuperPOD超級算力中心」，映入眼簾的即是技嘉與台達電的產品，在這些夥伴協助下，讓聯發科AI新大腦有更強大的效能，助攻聯發科後市。

此次技嘉提供聯發科的產品，是新式節能浸沒式冷卻機櫃，採單相浸沒式冷卻技術，將高效能運算伺服器完全浸入專為傳導熱能設計的非導電絕緣液槽體中運轉。

相較於鴻海、廣達等ODM大廠的客戶以四大雲端服務供應商（CSP）為主，技嘉避開與鴻海等代工大咖正面競爭，其主力客戶以新創算力公司、企業客戶為主，包括台積電與聯發科等，都是技嘉的客戶，這次聯發科展示的液冷機櫃，就是由技嘉供貨，凸顯技嘉的組裝實力受肯定。

技嘉持續衝刺伺服器產能布建，預期今年伺服器產能將年增一倍，美國廠將在第2季底量產出貨，印度與馬來西亞廠也在積極布局中，隨著新產能陸續開出，業績可望逐步上升。

台達電也協助聯發科打造AI新大腦。目前AI資料中心已成為台達電營運主要成長動能，隨著全球雲端巨頭持續擴大資本支出，AI電源及散熱等整體電力解決方案需求正快速擴大，且規格也不斷提升，讓電源產品呈現量價齊揚的趨勢，助益台達電後市。

台達電規劃於美國、中國大陸、泰國、台灣等地進行擴產，並且不排除拓展新的生產據點。外界推估，台達電今年資本支出將首度超過500億元。

台積電 廣達 技嘉

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