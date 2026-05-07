詹文男X連智民 一把電子鎖背後的AI大戰略

當全球都在談AI、智慧建築與數位轉型時，台灣其實早已有一家企業，默默在歐洲、日本與高端智慧建築市場深耕二十多年，甚至成為德國市場的重要品牌。

《大師543》節目中，數位轉型學院院長詹文男，特別邀請維夫拉克（WAFERLOCK）董事長連智民，分享這家台灣隱形冠軍，如何從零組件代理商，轉型成為智慧門禁與AI智慧場域解決方案的重要品牌。

維夫拉克的故事，並不是從「鎖」開始，而是從ICT與RFID模組起家。連智民董事長分享，二十多年前，公司原本從事零組件代理與MCU設計，後來因緣際會取得德國150年大廠青睞，開始將RFID模組與微控制器技術輸出歐洲。從小型模組，到整支電子鎖設計製造，逐步建立自主研發、設計、生產與品牌能力。

連智民坦言，當年台灣企業正面臨金融風暴與產業轉型壓力，他選擇把危機當成轉機，開始投入專利、研發與國際市場布局，最終打進要求極高的德國市場。

在許多人眼中，電子鎖只是五金產品，但維夫拉克看到的，卻是一個「智慧生活入口」。

從電子鎖、智慧門禁、智慧櫃，到機器人與雲端平台，維夫拉克逐步發展出完整的智慧場域解決方案。旗下的WAFERBOX智慧櫃、WAFERGO機器人，甚至可以與手機APP、人臉辨識及門禁系統全面整合，形成真正的ALL IN ONE智慧生活平台。

詹文男指出，這代表該公司已從「賣產品」，進化到「賣場景」、「賣系統」、「賣服務」！尤其在AI與SaaS模式興起後，維夫拉克也從一次性硬體銷售，進一步導入訂閱制服務。連智民表示，未來的智慧門禁不只是硬體，而是整合軟體、平台與管理服務的長期營運模式。

能夠打進德國市場，並不容易。德國向來以工藝嚴謹聞名，而電子鎖更牽涉安全、穩定與耐候性等高度要求。維夫拉克早期即導入IP67、IP68等高規格防水防塵技術，甚至可在水下一公尺持續運作，成為歐洲第一家取得IP67電子鎖認證的廠商。

連智民認為，台灣在ICT、韌體與電子整合能力上具有優勢，但若要進軍全球市場，仍必須學習德國在機構、五金與工藝上的嚴謹精神。因此，公司花了多年時間，整合台灣ICT人才與五金專家，逐步建立跨域能力，最終打造出台灣少數能同時結合「電子＋機構＋軟體＋AI」的一條龍智慧門禁企業。

從智慧工廠到AI場域應用

除了產品本身，維夫拉克也將AI與數位轉型真正落實到企業營運之中。在中科4200坪的新廠中，從ERP、MES、自動倉儲，到AI品檢與全自動SMT產線，皆高度整合。過去依靠人工與顯微鏡檢查的流程，如今已透過AI自動辨識與品質檢測，大幅提升良率與效率。

更有趣的是，廠內已大量導入人臉辨識、智慧櫃與機器人系統。從員工進出、搭電梯、文件傳遞，到智慧販賣機，都已全面智慧化。詹文男表示，很多企業談AI，仍停留在概念，但維夫拉克已經真正把AI融入產品、工廠與營運場景之中。這不只是智慧工廠，而是「智慧場域」的實踐。

談到未來，連智民表示，維夫拉克未來三年將積極布局美國、日本與歐洲市場，希望從台灣隱形冠軍，邁向全球智慧門禁品牌。

值得注意的是，「WAFERLOCK」這個名字，其實也蘊含深刻意義。連智民透露，當年因為崇拜台積電（2330）的世界級影響力，因此希望自己的品牌，也能像台積電一樣，成為全球市場的重要名字，因此取名為「WAFERLOCK」。

詹文男指出，維夫拉克的故事，帶給台灣產業一個重要啟示：未來的競爭，不再只是製造能力，而是「ICT＋AI＋場域整合＋品牌」的綜合能力。從傳統五金，到智慧場域；從電子鎖，到AI平台；從台灣市場，到全球布局，維夫拉克不只是做鎖，而是在重新定義「智慧生活入口」。

這不只是一家電子鎖公司的故事，更是一堂台灣企業如何從隱形冠軍，邁向世界品牌的重要課程。完整專訪內容，請收看《大師543》。https://www.youtube.com/watch?v=0heSmYIcY_4