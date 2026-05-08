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高通新品帶旺先進製程
高通昨（7）日宣布，推出兩款新手機晶片，當中一款以台積電4奈米打造，法人看好，將助攻台積電（2330）先進製程訂單持續熱轉。
高通昨天一口氣推出兩款新手機晶片，包括以台積電4奈米打造的中階款驍龍6 Gen 5，以及三星4奈米代工的入門款驍龍4 Gen 5。兩款產品下半年將透過各品牌廠的裝置出貨，包含榮耀、OPPO、realme與紅米等。
高通表示，驍龍6 Gen 5與驍龍4 Gen 5都導入Snapdragon Smooth Motion UI。
其中，驍龍6 Gen 5首度導入AI相機功能，GPU效能提升21％，應用程式啟動速度提升20％，畫面卡頓現象減少18％。
驍龍4 Gen 5的GPU效能提升77％，提升43％的應用程式啟動速度，減少25％的畫面卡頓。
高通產品管理資深副總裁顏辰巍表示，高通將持續拓展使用者對智慧手機體驗的期待，帶來結合強勁效能與可靠電池續航力的出色使用體驗。
驍龍6 Gen 5預計先搭載於榮耀與紅米的產品，驍龍4 Gen 5則將率先搭載在OPPO、realme與紅米的裝置。
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