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國巨4月業績創新高

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

被動元件大廠國巨（2327）昨（7）日公布4月合併營收140.39億元，創下歷史新高紀錄，月增3%，年增22.04%；累計前四月合併營收522.05億元，年增22.5%。

國巨說明，4月業績優於3月，主要受惠5月初連假前備貨需求，AI相關應用客戶拉貨動能持續強勁。

展望未來，國巨表示，即便地緣政治重大不確定性仍在，考量客戶庫存已達健康水準，審慎應對未來經濟情況，並密切關注關稅及各國匯率的變化。國巨昨天股價強攻漲停板371.5元收市，大漲33.5元。

談到當下市況，國巨表示，AI應用需求持續擴張，涵蓋AI伺服器、資料中心與高效能運算（HPC）等領域，帶動高階被動元件需求穩健成長，該公司AI相關業務占比持續提升，首季已達約13%至15%，預期隨著應用滲透率提高，2026年全年有機會攀升至15%以上，成為推升營運表現的重要引擎。

產品結構方面，國巨分析，鉭質電容部分，特別是聚合物產品，因具備高電容密度與穩定性，已成為AI應用中不可或缺的關鍵元件，亦為當前訂單動能與能見度最佳的產品線之一，該產品不僅接單／出貨比（B／B值）優於平均水準，下半年需求掌握度亦相對清晰。

國巨 營收 歷史

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