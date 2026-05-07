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緯穎最強Q1 賺逾七股本 純益141億元寫歷史次高

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導
緯穎董事長洪麗寗。
緯穎董事長洪麗寗。

伺服器代工大廠緯穎（6669）昨（7）日公布首季稅後純益141.14億元，為歷年最強第1季，並且是單季獲利歷史次高，季增2.3％，年增44.1％，每股純益75.95元。法人看好，緯穎AI伺服器出貨強勁，上半年可望賺逾15個股本。

緯穎首季毛利率7.6％，季增0.4個百分點，公司並公告4月合併營收827.31億元，月減16.1％，但較去年同期增加29.7％；前四月合併營收3,592.39億元，為同期新高，年增53.2％。緯穎昨天股價跌90元、收4,880元。

緯穎4月業績較3月衰退，引發關注。據悉，主因4月起緯穎部分客戶在記憶體採購改為代購模式，因此相關出貨營收金額將不再認列，惟整體伺服器整櫃出貨動能依舊高於3月，亦即AI伺服器出貨動能並未下滑。

緯穎EPS
緯穎EPS

法人分析，緯穎主攻L10／L11等整櫃AI伺服器出貨模式，加上手握至少兩大美國雲端服務供應商（CSP）訂單及數個AI伺服器專案，隨著北美雲端大廠持續加碼今年資本支出，並暗示明年資本支出可望再創新高，都將帶動緯穎今年及明年營運保持高速成長動能。就今年上半年來看，法人認為，緯穎GPU、ASIC伺服器兩大產品出貨齊步走強，業績將可望逐季成長，上半年獲利至少15個股本起跳。

因應訂單需求，緯穎董事會昨日同步通過，將對百分之百持股子公司Wiwynn International Corporation現金增資5億美元（逾新台幣157億元），主要用作充實營運資金。

法人指出，隨著AI伺服器需求不斷增加，且在地化交貨模式成為業界趨勢，緯穎因而持續在北美建置新產能，以滿足CSP客戶訂單需求。

新技術布局方面，緯穎首季宣布投資共同封裝光學（CPO）廠Ayar Labs，雙方未來將合作把CPO技術導入AI伺服器平台，成為緯穎投資新技術重要新布局。

營收 緯穎 伺服器

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