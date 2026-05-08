中華電ESG 拿到五大獎項

中華電信（2412）昨（7）日在2026年《遠見》ESG企業永續獎頒獎典禮中，一舉獲得「樂齡友善組」首獎、「教育推廣組」及「社會創新組」楷模獎，以及「人才發展組」與「環境友善組」績效獎等五項大獎肯定，是獲得最多獎項的標竿企業。

中華電信執行副總林文智代表領獎，他表示，獲獎項目橫跨高齡社會、人才培育、社會安全、教育平權與自然保育等重大永續議題，展現中華電信持續將ESG理念納入核心營運與科技創新決策的長期實踐成果。

中華電信在「樂齡友善組」拿下」首獎，展現在高齡社會議題的全面性、系統性與長期性治理成果。

台灣邁入超高齡社會，出現數位焦慮、資訊斷層與詐騙風險，中華電信整合全齡友善職場、全台門市與社區據點、AI與資通訊技術、企業志工與跨域夥伴，建構涵蓋內部員工、退休同仁與外部社區長者的「樂齡數位安全生態系」。

從數位識能、防詐宣導、偏鄉連線韌性到智慧照護與衛星備援，形成由內而外、不中斷的長者守護網，獲得評審極高度肯定具備全國擴散性以及政策示範價值。

中華電信在「教育推廣組」、「社會創新組」均拿下楷模獎，以長期觀察數位落差與社會結構性困境，推動可複製、可擴散的數位平權行動；以「跨域以數位信任打造防詐聯防生態圈」為核心，回應詐騙案件快速成長對社會信任與金融安全的衝擊。

中華電信在「人才發展組」、「環境友善組」獲得績效獎。內部推動「永續人才進化飛輪」，結合接班梯隊培育、關鍵技術傳承與AI職能學習，打造具韌性與前瞻性的人才治理體系；以「AI棲地保育2.0」專案，透過AIoT、多模態監測與跨域合作，守護生物多樣性，將科技創新轉化為具體的環境影響力。

林文智進一步表示，唯有把永續做成制度、文化，科技才能真正為社會創造長遠價值。

未來也將持續以數位韌性、科技創新與跨域協作為基礎，擴大與產官學研及社會夥伴的合作，打造兼顧經濟發展、社會共融與自然共生的永續生態系。