台中推動AI應用再升級 企業交流座談引領跨越數位鴻溝

為了解決企業轉型升級的痛點，台中市經發局於114年12月至115年3月委託逢甲大學辦理「企業AI應用學院」，藉由導入精實管理與AI應用培訓課程，協助業者從進料管理、製程自動化到數據決策全面升級，逐步轉型升級。目前課程共培訓110位學員取得結業證書，成果豐碩。

傳統產業近年受美國關稅及匯率影響，許多企業主感嘆，面對國際市場競爭與成本壓力，接單難度提高、利潤縮減，加上缺工與技術斷層問題，產業經營面臨多重挑戰，轉型升級壓力日益加重。

對許多傳統工廠的老闆而言，最在意的莫過於「成本控制」與「接單能力」。面對轉型升級壓力，導入AI不再只是遙不可及的科技名詞，而是攸關企業生存的決策工具。

透過本次學院的輔導，企業主學會如何利用數據分析，來預測市場需求與控管庫存，大幅降低盲目備料的資金風險。

期間共協助88家企業及特定工廠，將AI技術實際導入工廠營運現場，涵蓋行政、生產及行銷等面向，讓老闆們在面對國際競爭時，能以更精準的成本估算與高效的生產排程，穩穩接下每一筆訂單。

本次課程共培訓110位學員取得結業證書。從員工的角度來看，這不僅是課程的學習，更是工作模式的轉變。許多基層人員原本對AI感到陌生甚至恐懼，但在實作課程中，他們學會了雲端協作與AI提示詞指令等實用技能。

回到公司之後，學員們不再需要耗費大量時間處理繁瑣的文書與報表，雲端協作技能提升約50%，讓他們能將精力集中於更高附加價值的工作上，真正成為企業轉型的種子部隊。

在實務應用方面，AI帶來的改變正在各個工廠真實上演。東星機械的財務與行政人員，過去每個月都要面對堆積如山的報表，透過AI專案建立「數位員工」後，將原本需耗費3至4小時的手工試算流程轉為自動化產出，讓員工能準時下班，老闆也能更快看到營運數據。

寬亮工業更將老師傅維修經驗導入AI系統，打造「AI維修指導技師」使設備保養制度化，新進人員遇到問題時可隨時向AI提問，技術熟悉期因此縮短約30%，成功解決了技術斷層的危機。

為擴大推動成果與促進交流，經發局更攜手逢甲大學於台中日月千禧酒店舉辦「跨越AI應用的鴻溝_AI應用交流座談會」，吸引逾84位產官學研代表與企業先進出席，聚焦AI導入實務與產業轉型策略，持續強化台中製造業智慧化與永續發展動能。

會中，由逢甲大學台灣智慧製造創新營運中心主任佘日新，以「跨越AI應用的鴻溝」為題發表專題演講。佘日新以過去兩年半，陪伴各界導入AI的實戰經驗為基礎，提出「5M」導入架構，從動機、市場、管理、製造到效益，協助企業建立循序推動AI轉型的實務路徑。

座談交流環節，以「AI ×製造×永續：產業轉型實務趨勢」為題，掌握「動態能力」：企業在危機與AI時代轉型指南為主軸，由未來巢科技董事長許旭安，與超正齒輪總經理陳俊宏共同與談。

許旭安指出，企業導入AI的關鍵不在於工具，而在於是否具備可被運算的「知識基礎」，透過知識結構化與AI整合，才能真正將經驗轉化為組織競爭力。

陳俊宏則分享企業從傳統經驗導向邁向「數據＋經驗」決策模式的轉型歷程，並透過生產數據可視化與AI輔助，逐步解決交期管理與生產協調等核心痛點。

現場亦展示生成式AI知識管理系統GeniAltX，結合RAG技術與大型語言模型，打造企業專屬AI助理，在兼顧資訊安全前提下，協助企業快速檢索與整合知識，大幅提升作業效率與決策品質，展現AI落地應用成果。

經發局表示，本次座談會不僅延伸培訓成果，更促進產官學研跨域交流，協助企業掌握AI應用趨勢與資源鏈結。

未來也將持續推動相關培訓與交流機制，逐步建構台中產業AI應用生態系，帶動企業由數位化邁向智慧化與永續發展，強化整體產業競爭力，與各企業同心努力，讓台中成為智慧製造與AI應用的重要基地。

台中市經發局攜手逢甲大學舉辦「跨越AI應用的鴻溝_AI應用交流座談會」。逢甲大學／提供