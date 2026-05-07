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格斯科技LTO電池切入南韓軍工儲能與AIDC備援電力市場

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
格斯科技與南韓BPS公司簽署合作協議，由格斯科技策略長暨發言人許志帆(右)、BPS執行長Park Dong Hwan代表簽署。圖／格斯科技提供
格斯科技與南韓BPS公司簽署合作協議，由格斯科技策略長暨發言人許志帆(右)、BPS執行長Park Dong Hwan代表簽署。圖／格斯科技提供

格斯科技*（6940）今日宣布與南韓電池模組與電源系統整合領導廠商 Battery Power Solutions（BPS）簽署合作協議，未來將由格斯科技*供應高安全性 LTO（Lithium Titanate Oxide）電芯，BPS 則結合其模組設計、BMS 整合、Pack 開發與高功率能源管理能力，率先導入南韓軍工儲能、國防電源系統、AIDC UPS 備援及高可靠度工業應用市場。

近年南韓軍工市場快速成長，並同步帶動軍工儲能與高可靠度電源系統需求提升。南韓政府 2026 年國防預算預估將達 66.3 兆韓元，約 471 億美元，年增 8.2%，並持續投入 AI 軍工、無人載具、飛彈系統及自主化國防技術發展；同時，南韓也提出於 2030 年前成為全球第四大國防出口國的目標，持續擴大軍工出口與海外合作。

另據研究機構預估，南韓2026年軍工出口金額有機會達 240 億美元以上，較前一年大幅成長逾 150%。在軍用無人機、機動雷達、野戰通訊設備、軍用 UPS 與高功率移動電源需求增加下，市場對高安全性、高循環壽命與高可靠度電池技術需求也同步提升。

BPS為南韓具代表性的電池模組與電源系統整合廠商，長期專注於 ESS、軍工儲能、高功率工業電源及客製化電池模組應用市場，具備電池模組設計、BMS 整合、Pack 開發與高功率能源管理技術能力，並持續布局軍工、AI 資料中心及高可靠度備援電源領域。在南韓高安全性儲能需求快速提升背景下，BPS 近期跨海尋找具備高安全技術能力的專業電芯合作夥伴，並高度重視格斯科技* LTO 電芯於軍工儲能與高可靠度電源系統的應用潛力。

BPS 執行長 Park Dong Hwan 與技術長 Justin Jung 共同率領團隊來台，親赴格斯科技*進行技術交流與電芯測試驗證，雙方除針對電芯循環壽命、高倍率充放電穩定性、熱穩定特性及高功率輸出能力進行完整評估外，也同步進行高強度安全性驗證實驗，為後續合作導入韓國軍工儲能、AI 資料中心備援系統及高可靠度工業應用市場奠定基礎。

南韓 科技

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