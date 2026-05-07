數產署發布台灣資安防護矩陣 助企業精準診斷防禦漏洞

CYBERSEC 2026台灣資安大會今天落幕，數發部數產署表示，台灣資安館成果豐碩，除透過辦理「亞洲資安通路高峰會」成功鏈結國際通路版圖外，也發布「台灣資安防護矩陣」，可協助企業系統化盤點防護缺口、強化風險可視化能力。

CYBERSEC 2026台灣資安大會5日至7日舉行，其中，數產署以建構資安信任鏈為參展主軸，於展會中設立台灣資安館，匯集59家國內自主研發業者，展現台灣資安產業堅強實力。

數產署發布新聞稿指出，台灣資通訊及半導體產業居全球樞紐，也因長期面對高強度網攻而具備第一線實戰經驗。為協助資安廠商精準對接全球通路，辦理「亞洲資安通路高峰會」並邀請30家國際資安通路商，與40家台灣業者進行近百場次一對一媒合活動。此外，更廣邀荷蘭、法國等歐洲通路商同步參與，協助業者深化國際布局。

數產署表示，展會最後一天發布結合資安防護矩陣（CDM）框架，以及資安能量登錄機制的「台灣資安防護矩陣」，可協助企業系統化盤點防護缺口、強化風險可視化能力，並建立跨部門的共通語彙，有助於決策者精準掌握資安投資的戰略方向並提前布局。

數產署指出，此次發布會，數產署偕同中華民國資訊軟體服務商業同業公會、台灣區電機電子工業同業公會、台灣醫療暨生技器材工業同業公會、台灣智慧自動化與機器人協會、台灣智慧聯網健康照護協進會、台灣安全設備與服務產業協會等跨產業公協會代表共同參與，展現產官學研攜手共築資安防護網絡的決心。

數產署表示，台灣資安館作為國內資安品牌的展示舞台，匯聚台灣自主技術能量，從威脅偵測、雲端安全到工業控制系統防護，展現出高度技術韌性；未來將持續透過政策引導與資源投入，推動資安能量在產業鏈中深根落地，並帶領台灣資安產業鏈結國際市場，成為全球供應鏈中最值得信賴的數位夥伴。