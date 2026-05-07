技嘉今年產能翻倍 業績看俏

技嘉（2376）共同總經理李宜泰7日表示，該公司今年伺服器產能將年增一倍，美國廠將在第2季底量產出貨，印度與馬來西亞廠也在積極布局中，隨著新產能陸續開出，業績可望逐步上升。

李宜泰今天出席第22屆遠見ESG企業永續獎贈獎典禮，他指出，技嘉始終透過創新科技解決各種問題，包括環境與ESG相關議題。隨著AI浪潮興起，技嘉近年也被市場視為「老AI股」，事實上，該公司約在五年前便已投入AI領域發展，也同步投入AI模型開發，並逐步推進至實際應用階段，整體營運與AI高度結合。

技嘉旗下技鋼之前以4.05億元向家登購入土城廠辦大樓，李宜泰表示，土城廠未來將規劃作為「AI工廠」資料中心，除提供客戶使用外，也將開放學校、政府機關等單位作為AI教育與應用平台，並透過該中心產生的詞元（token），供相關單位進行AI應用開發，預計今年第3季完工。

至於土城廠之外的新產能，他說，技嘉今年AI伺服器整體產能也將大幅提升，整體來說，今年伺服器總產能將大幅成長，與去年相比有望超過一倍。

李宜泰指出，今年技嘉拓增AI伺服器產能以台灣為主，美國廠則預計今年第2季底開始量產交付客戶，逐步擴大全球供應布局。另外，該公司在印度、馬來西亞等地也積極布局中。

技嘉在資料中心的布局，是開發機櫃級AI運算解決方案，整合最新運算架構與自研技術，以模組化方式打造企業級AI運算中樞，目標協助企業建置高效能AI運算平台，並同時與輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、英特爾（Intel）及微軟（Microsoft）等國際科技大廠合作，強化從雲端到邊緣的AI運算能力。