快訊

法務部收到公文了！總統府指派徐錫祥代理檢察總長 至新總長產生

獨／ETF質押再投入推升槓桿！券商借貸水位告急外 融資自備款開始上調

以色列空襲加薩走廊！哈瑪斯副領導人之子驚傳身亡 停火會談持續中

聽新聞
0:00 / 0:00

技嘉今年產能翻倍 業績看俏

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
技嘉共同總經理李宜泰。記者蕭君暉／攝影
技嘉共同總經理李宜泰。記者蕭君暉／攝影

技嘉（2376）共同總經理李宜泰7日表示，該公司今年伺服器產能將年增一倍，美國廠將在第2季底量產出貨，印度與馬來西亞廠也在積極布局中，隨著新產能陸續開出，業績可望逐步上升。

李宜泰今天出席第22屆遠見ESG企業永續獎贈獎典禮，他指出，技嘉始終透過創新科技解決各種問題，包括環境與ESG相關議題。隨著AI浪潮興起，技嘉近年也被市場視為「老AI股」，事實上，該公司約在五年前便已投入AI領域發展，也同步投入AI模型開發，並逐步推進至實際應用階段，整體營運與AI高度結合。

技嘉旗下技鋼之前以4.05億元向家登購入土城廠辦大樓，李宜泰表示，土城廠未來將規劃作為「AI工廠」資料中心，除提供客戶使用外，也將開放學校、政府機關等單位作為AI教育與應用平台，並透過該中心產生的詞元（token），供相關單位進行AI應用開發，預計今年第3季完工。

至於土城廠之外的新產能，他說，技嘉今年AI伺服器整體產能也將大幅提升，整體來說，今年伺服器總產能將大幅成長，與去年相比有望超過一倍。

李宜泰指出，今年技嘉拓增AI伺服器產能以台灣為主，美國廠則預計今年第2季底開始量產交付客戶，逐步擴大全球供應布局。另外，該公司在印度、馬來西亞等地也積極布局中。

技嘉在資料中心的布局，是開發機櫃級AI運算解決方案，整合最新運算架構與自研技術，以模組化方式打造企業級AI運算中樞，目標協助企業建置高效能AI運算平台，並同時與輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、英特爾（Intel）及微軟（Microsoft）等國際科技大廠合作，強化從雲端到邊緣的AI運算能力。

技嘉 伺服器 印度

延伸閱讀

外資點名 調高奇鋐、台達電、技嘉及研華目標價

穩得實業榮獲《遠見》ESG企業永續獎電子科技業「綜合績效獎」

川湖法說會／第2季將熱鬧滾滾 今明兩年健康成長

「聯電第二」來了 力積電躋身英特爾EMIB先進封裝夥伴

相關新聞

研調：台積電12吋成熟製程減產 聯電已獲加單

根據TrendForce最新晶圓代工產業研究，全球成熟製程面臨供給與需求格局轉變，不僅八吋產能利用率、代工價格已止跌回升，十二吋成熟製程亦因台積電（2330）規劃減產有望帶動轉單，如聯電（2303）已

TrendForce：大廠減產、AI周邊IC需求遽增 晶圓代工成熟製程醞釀漲價

研調機構TrendForce發布最新晶圓代工產業研究，全球成熟製程面臨供給與需求格局轉變，不僅8吋產能利用率、代工價格已止跌回升，12吋成熟製程亦因台積電（2330）規劃減產有望帶動轉單，台系晶圓廠轉

技嘉今年產能翻倍 業績看俏

技嘉（2376）共同總經理李宜泰7日表示，該公司今年伺服器產能將年增一倍，美國廠將在第2季底量產出貨，印度與馬來西亞廠也在積極布局中，隨著新產能陸續開出，業績可望逐步上升。

鴻海攜手ElectroMobility Poland 共同推動電動車產業生態系

鴻海科技集團（2317）宣布與波蘭國營電動車公司 ElectroMobility Poland S.A.（EMP）建立策略夥伴關係，加速清潔能源移動解決方案在歐洲地區的發展。EMP為波蘭及周邊地區電動

現觀科多年累積RAN分析技術能力 成功從國際競爭中脫穎而出

現觀科（6906）多年深耕電信存取網路（RAN）分析領域，累積大量真實大型電信網路資料與Domain Know-how，成功在激烈的國際競爭中脫穎而出。董事長邱大剛表示，生成式AI未來將不只是輔助工具

仁寶、AI 雲端服務Verda建立策略夥伴 擴大AI伺服器出貨動能

仁寶（2324）宣布，與歐洲AI雲端服務供應商Verda今日共同宣布建立策略合作夥伴關係，Verda是一個專為前沿模型訓練與代理式推論（Agentic inference）需求所打造的AI雲端平台。根

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。