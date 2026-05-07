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實體AI時代讓資安風險發生質變 VicOne：機器人應在部署前完成安全驗證

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
人工智慧（AI）技術從螢幕走進世界，開始應用於機器人、自主巡邏系統、醫療與長照服務等實體場域，資安風險也正在發生質變。圖／VicOne提供
人工智慧（AI）技術從螢幕走進世界，開始應用於機器人、自主巡邏系統、醫療與長照服務等實體場域，資安風險也正在發生質變。圖／VicOne提供

人工智慧（AI）技術從螢幕走進世界，開始應用於機器人、自主巡邏系統、醫療與長照服務等實體場域，資安風險也正在發生質變。資安企業VicOne今（7）日於CYBERSEC 2026首度公開實體AI（Physical AI）攻擊研究，VicOne也攜手帝濶智慧科技與長聯科技 ，從公共巡邏、醫療與長照場域切入，推動AI機器人在部署前完成安全驗證，涵蓋隱私保護、資安合規與AI模型安全等關鍵面向。

VicOne執行長鄭奕立表示，當AI開始控制機器人、自主系統與各類實體設備，類似的挑戰正在快速擴大。VicOne將汽車資安領域累積的研究與實務經驗，延伸到實體AI場景，協助產業在AI進入真實世界前，就能更早發現、驗證，並降低可能影響安全邊界的資安風險。

VicOne也認為，當AI開始控制機器人與自主系統，安全不應只停留在事後偵測，而應前移到設計、測試與部署前驗證階段。

帝濶智慧科技以自主研發的「隱私安全強化AI」為核心，專為醫院、展覽館、校園與機場等高敏感場域打造自主巡邏解決方案。為進一步強化系統的可信度，帝濶此次與VicOne展開合作，將資安驗證流程前移至部署前，確保自主巡邏系統在進入真實環境前，即通過嚴格的資安測試與行為穩定性驗證。

帝濶總經理鄒耀東表示，「公共與敏感場域的客戶在導入自主巡邏系統時，隱私、合規與行為穩定性必須同步被驗證，而不是出事後才補救。這次與VicOne的合作，正是帝濶對客戶的一項具體承諾，讓每一套部署上線的系統，都是經過驗證、可預期、可信賴的。」

長聯科技的愛寶以「生成式／代理AI與大型語言模型（LLM）」為核心技術，專為醫療應用而生。不只提供院內導覽服務，也能協助病患衛教諮詢服務。

長聯科技商務營運總監蔡述先表示，「醫療與長照場域需要高度穩定、可靠且合規的AI服務。透過與VicOne的合作，我們希望強化愛寶在AI 模型安全與資安合規上的準備，讓醫療AI機器人在實際場域中更安心地被部署與使用。」

資安 機器人

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