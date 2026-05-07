快訊

法務部收到公文了！總統府指派徐錫祥代理檢察總長 至新總長產生

獨／ETF質押再投入推升槓桿！券商借貸水位告急外 融資自備款開始上調

以色列空襲加薩走廊！哈瑪斯副領導人之子驚傳身亡 停火會談持續中

聽新聞
0:00 / 0:00

AI算力帶動PCB材料賽局 台廠卡位供應核心

中央社／ 台北7日電

AI運算帶動下，全球PCB產業迎來深度結構轉型，台灣電路板協會（TPCA）觀察，CCL量價齊揚，台廠競爭力凸顯，日系壟斷載板材料，但供應缺口顯現，台廠藉機在高速材料與精密加工等領域卡位供應鏈核心。

台灣電路板協會（TPCA）與工研院產科國際所最新報告指出，2026年全球銅箔基板（CCL）市場受AI驅動將突破215億美元，年成長率34.2%。儘管台廠在高速材料與製程耗材具競爭優勢，但高階載板材料與玻纖布仍由日系廠主導。

在銅箔基板（CCL）方面，TPCA指出，受益於AI伺服器對大尺寸、高多層板（40層以上）以及極低損耗特性的強勁需求，市場正處於「量價齊揚」的黃金發展期。2025年全球CCL市場規模達160.2億美元，預估2026年將大幅推升至215億美元，年成長率34.2%。

截至2025年數據統計，台系廠商市占率已達37.4%，其中，台光電更以18.9%的市占率領先全球。針對高速傳輸需求，台廠也積極開發Low Dk2玻纖布、石英布與PTFE等次世代材料。

在半導體載板材料領域，TPCA指出，日本廠商仍維持著高度的技術壟斷優勢，2025年數據顯示，在先進封裝不可或缺的ABF載板材料市場，日商味之素（Ajinomoto）的市占率高達97.1%，幾乎掌握全球AI晶片封裝的命脈；而在BT載板材料與低熱膨脹係數（Low CTE）玻纖布上，日系廠商也展現出超過7成的絕對主導力。由於AI應用對價格較不敏感，供應商選擇優先滿足AI訂單，致目前市場已出現結構性的供應瓶頸。

隨著AI伺服器向B300/GB300平台演進，PCB供應鏈正迎來「高值化」與「需求增量」的雙重紅利。TPCA指出，以HVLP銅箔為例，極低粗糙度（Rz0.5μm）的HVLP4產品需求急遽上升，2025年全球HVLP銅箔產能受AI浪潮推動，大幅成長48.1%至2萬3400噸，雖然目前日系廠商掌握逾6成供應，但台廠金居已憑10.3%市占，位居全球前3強。

同時，AI伺服器的高多層與厚板結構顯著提升加工難度，直接影響製程耗材PCB鑽針的技術需求，2025年鑽針市場規模攀升至8.6億美元，預估2026年鑽針產值將續增29.1%至11.1億美元。

TPCA觀察，AI需求的崛起正推動供應鏈進入新一輪技術升級與重構，原本日系廠商主導供應結構，品牌客戶為確保供應穩定而積極導入「第二供應來源」，使台廠得以在高速材料與精密加工等領域取得入場門票。

延伸閱讀

AI電源需求強勁 陸MCU晶片缺貨…掀漲價潮

AI過熱？野村投信：短線修正 主升段動能仍在

氣立財報／首季EPS 0.04元 流量感測器開始接單 擴大半導體、AI布局

「聯電第二」來了 力積電躋身英特爾EMIB先進封裝夥伴

相關新聞

研調：台積電12吋成熟製程減產 聯電已獲加單

根據TrendForce最新晶圓代工產業研究，全球成熟製程面臨供給與需求格局轉變，不僅八吋產能利用率、代工價格已止跌回升，十二吋成熟製程亦因台積電（2330）規劃減產有望帶動轉單，如聯電（2303）已

TrendForce：大廠減產、AI周邊IC需求遽增 晶圓代工成熟製程醞釀漲價

研調機構TrendForce發布最新晶圓代工產業研究，全球成熟製程面臨供給與需求格局轉變，不僅8吋產能利用率、代工價格已止跌回升，12吋成熟製程亦因台積電（2330）規劃減產有望帶動轉單，台系晶圓廠轉

技嘉今年產能翻倍 業績看俏

技嘉（2376）共同總經理李宜泰7日表示，該公司今年伺服器產能將年增一倍，美國廠將在第2季底量產出貨，印度與馬來西亞廠也在積極布局中，隨著新產能陸續開出，業績可望逐步上升。

鴻海攜手ElectroMobility Poland 共同推動電動車產業生態系

鴻海科技集團（2317）宣布與波蘭國營電動車公司 ElectroMobility Poland S.A.（EMP）建立策略夥伴關係，加速清潔能源移動解決方案在歐洲地區的發展。EMP為波蘭及周邊地區電動

現觀科多年累積RAN分析技術能力 成功從國際競爭中脫穎而出

現觀科（6906）多年深耕電信存取網路（RAN）分析領域，累積大量真實大型電信網路資料與Domain Know-how，成功在激烈的國際競爭中脫穎而出。董事長邱大剛表示，生成式AI未來將不只是輔助工具

仁寶、AI 雲端服務Verda建立策略夥伴 擴大AI伺服器出貨動能

仁寶（2324）宣布，與歐洲AI雲端服務供應商Verda今日共同宣布建立策略合作夥伴關係，Verda是一個專為前沿模型訓練與代理式推論（Agentic inference）需求所打造的AI雲端平台。根

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。