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鴻海攜手ElectroMobility Poland 共同推動電動車產業生態系

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海與ElectroMobility Poland達成策略夥伴關係。圖為關潤Jun Seki 鴻海科技集團電動車策略長（左起）、Wojciech Balczun 波蘭國有資產部長Eliza Zeidler 波蘭國有資產部政務次長／副部長、Cyprian Gronkiewicz－ElectroMobility Poland 執行長（EMP CEO）。鴻海／提供
鴻海與ElectroMobility Poland達成策略夥伴關係。圖為關潤Jun Seki 鴻海科技集團電動車策略長（左起）、Wojciech Balczun 波蘭國有資產部長Eliza Zeidler 波蘭國有資產部政務次長／副部長、Cyprian Gronkiewicz－ElectroMobility Poland 執行長（EMP CEO）。鴻海／提供

鴻海科技集團（2317）宣布與波蘭國營電動車公司 ElectroMobility Poland S.A.（EMP）建立策略夥伴關係，加速清潔能源移動解決方案在歐洲地區的發展。EMP為波蘭及周邊地區電動車產業生態系的升級核心推動者，致力於提升當地電動車相關技術與營運能力。

鴻海攜手旗下鴻華先進（Foxtron Vehicle Technologies），與EMP共同評估在波蘭設立電動車製造及研發中心的可能性。

鴻海科技集團電動車策略長關潤（Jun Seki）表示：「鴻海長期致力於透過開放式平台、可規模化製造與深度技術合作，加速電動化移動的發展。我們很高興能與EMP合作，分享我們的電動車平台、整車開發經驗與工程能力，共同打造結合AI的製造基地。同時，鴻海也將與鴻華先進一同深化在地研發能量，強化供應鏈體系，更有效率的服務歐洲市場。」

ElectroMobility Poland 執行長 Cyprian Gronkiewicz 表示：「EMP成立的初心，就是尋找兼具產業規模與技術深度的合作夥伴為核心目標。鴻海完全符合這些條件，特別在製造能力，還有開發數位解決方案與安全領域方面，這些是汽車產業未來不可或缺，而且將持續成為保持競爭力的關鍵。」

策略夥伴關係在波蘭國有資產部及其他參與本專案之機構共同參與下進行，內容涵蓋未來的合作範疇，並將進一步發展為完整方案。最終合作內容將依據各方協商進度、合約簽署情況而定，並須符合相關法規要求。

鴻海 波蘭 電動車

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