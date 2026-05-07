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現觀科多年累積RAN分析技術能力 成功從國際競爭中脫穎而出

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
現觀科董事長邱大剛。記者吳康瑋／攝影
現觀科董事長邱大剛。記者吳康瑋／攝影

現觀科（6906）多年深耕電信存取網路（RAN）分析領域，累積大量真實大型電信網路資料與Domain Know-how，成功在激烈的國際競爭中脫穎而出。董事長邱大剛表示，生成式AI未來將不只是輔助工具，而是大型電信存取網路（RAN）的「智慧維運中樞」，能協助電信商在高度複雜的5G與未來6G環境中，即時做出最佳化決策。

隨著5G、IoT與高頻寬影音服務快速成長，全球行動網路資料流量持續爆炸式增加，電信存取網路（RAN）維運複雜度也同步攀升。生成式AI因此成為全球電信軟體商的兵家必爭之地，各大國際業者紛紛投入大型語言模型（LLM）與AI智慧平台開發，希望搶占下一世代智慧RAN維運市場。

市場人士分析，儘管部分國際競爭對手的大語言模型介面花俏，但真正進入電信商實際評選後，電信業者最重視的仍是資料安全與私有化部署能力、AI回答專業RAN問題的精準度，以及對大型電信存取網路架構的理解深度。尤其RAN涉及大量敏感基地台資料、即時無線資源調度與用戶服務品質，若AI出現幻覺（Hallucination）或誤判，可能直接影響網路品質與用戶體驗，因此企業級可靠度遠比單純互動效果更加重要。

現觀科GenAI平台不僅具備自然語言理解能力，更能針對RAN、5G Network Slicing、覆蓋率、干擾分析、流量異常與跨RAN技術關聯等高度專業問題，提供穩定且具可執行性的精準分析建議。此外，現觀科AI平台採企業級安全架構設計，可依客戶需求進行私有化部署（On-Premise），有效避免敏感網路資料外流風險，也成為此次獲得國際Tier 1電信商青睞的重要因素。

近期全球軟體類股普遍受到生成式AI快速發展影響，市場擔憂AI可能侵蝕傳統軟體商價值，導致不少軟體公司股價承壓，投資人對於「AI替代效應」疑慮升高。然而，現觀科此次成功拿下全球電信業世界首張生成式AI正式標案，反而凸顯其產品並非被AI取代的對象，反而是少數能真正將生成式AI深度結合電信專業知識（Domain Know-How）並商業化落地的業者。電信存取網路（RAN）涉及高度複雜的網路參數，單純的大型語言模型難以取代長期累積的電信專業能力與實戰資料。

電信業

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