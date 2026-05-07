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穩得實業榮獲《遠見》ESG企業永續獎電子科技業「綜合績效獎」

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

穩得（6761）於「2026年第22屆《遠見》ESG企業永續獎」中，榮獲電子科技業「綜合績效獎」，展現公司在環境（E）、社會（S）與公司治理（G）三大面向的全面性成果。穩得表示，此項榮耀不僅是對企業長期投入永續發展的肯定，更證明中堅企業亦能將永續轉化為接單力、治理力與人才競爭力。

在環境面，穩得積極打造低碳營運基礎，於新北市土城建置符合LEED金級標準之綠色實驗室，投入導入高效節能設備與能源管理系統，預估空調節能可達40%，並透過太陽能發電每年產出約17萬度電，逐步提升再生能源使用比例。

穩得指出，該實驗室亦具備產業領先優勢，為全球唯一整合「安規＋冷卻方案＋EMC」之一站式測試場域，並擁有全台唯一實驗室高達1.2MW之大電力測試能力，鎖定AI伺服器、BBU、CDU及機櫃式電源系統等高功率應用測試需求，已與國內外相關大廠洽談合作。

同時，公司提早布局碳管理，領先導入範疇三盤查並取得第三方查證，結合綠電採購策略，使產品在客戶供應鏈中具備「低碳競爭力」，成功將永續轉化為實質訂單動能。

在公司治理面，穩得推動「治理2.0」策略，全面導入AI應用，員工使用率達100%，其中付費企業版使用率達60%，並逐步將AI應用由個人層級推進至組織與系統層級，有效提升營運效率與數位韌性。此外，公司持續優化董事會結構，女性董事占比達42.86%，獨立董事席次過半，並主動揭露「提升企業價值計畫」，強化資訊透明度與投資人信任。

在社會面，穩得致力打造多元共融與健康職場，推動中高齡友善措施、健康促進活動與運動企業文化，不僅提升員工健康指標，也強化組織凝聚力。

穩得進一步說，公司長期投入公益，攜手賽珍珠基金會扶助弱勢兒少，並導入獎學金制度，建立「扶助—培育—實習—人才」的永續循環，將社會責任延伸至未來人才培養。

穩得亦深化在地連結，結合社區資源推動生物多樣性行動，透過淨山與環境教育活動，提升員工與家庭對永續議題的認知，落實企業公民責任。公司強調，未來將持續以「延續、加碼、深耕、轉化」為核心策略，深化ESG各項作為，並強化永續與營運之連結，朝向低碳轉型與高值成長並進，打造具長期競爭力的永續企業。

再生能源

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