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現觀科雙喜臨門…搶下電信業首張生成式 AI 標案並切入北歐電信市場

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

全球電信產業生成式AI（GenAI）競賽正式引爆。電信網路智慧分析領導廠商「現觀科技」本月雙喜臨門，不僅成功取得國際一級電信商（Tier 1 Telco）所開出的全球首張電信業生成式AI（GenAI）正式標案，同時亦成功打入北歐新客戶的電信市場，顯示現觀科（6906）於AI智慧電信領域的技術實力，深度獲得國際大型電信營運商肯定。北歐市場向來被視為全球電信產業的兵家必爭之地，更是全球兩大電信設備龍頭 Nokia 與 Ericsson 的發源地。

業界指出，生成式AI近年席捲全球，但真正由大型電信商正式編列預算、以公開標案方式導入電信存取網路（RAN）維運的案例仍極為罕見。由於RAN屬於行動通訊最核心且最複雜的網路環節，涉及基地台訊號覆蓋、干擾控制、容量分配與即時用戶體驗，因此電信業者對AI系統的穩定性、安全性與專業能力要求極高，多數業者目前仍停留於觀望等待階段。

此次現觀科取得的世界首張電信業生成式AI正式標案，被市場視為全球電信產業正式邁向GenAI商業化落地的重要里程碑，也象徵生成式AI已開始真正進入大型電信存取網路（RAN）維運體系。

除了搶下全球電信業首張生成式AI標案外，現觀科亦同步成功切入北歐新電信客戶，為營運更添一筆動能。該客戶為歐洲地區具指標性的領頭行動通訊業者之一，在當地5G建設、網路品質與數位化轉型領域皆具高度市場影響力，也是歐洲電信產業的重要代表業者。未來雙方將針對5G網路優化、AI智能分析及網路自動化等領域展開深度合作。

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