文曄看AI需求續強 第2季營收估季增16%、資料中心維持倍數成長

電子零組件通路商文曄（3036）科技法說會釋出第2季與全年展望，董事長鄭文宗表示，AI需求仍強，雲端服務供應商（CSP）持續上修資本支出，帶動資料中心與通訊業務成長；非AI領域庫存也已回到健康至偏低水準，工業、車用與歐美市場復甦延續，公司對第2季及今年營運維持高度信心。

文曄預估第2季整體營收季增約16%。其中，資料中心與伺服器客戶拉貨動能維持高檔，第2季營收估季增高雙位數，年增持續倍數成長；通訊出貨也維持高檔，預期季增10%至19%，年增高雙位數。

非AI應用方面，工業與儀器第2季進入旺季，營收有機會季增10%以上，年增維持高雙位數；汽車電子則因亞太庫存調整趨穩、歐美庫存回到健康水準，第2季估季增中高個位數。消費性電子與PC第2季約持平，手機仍處淡季，預期季減高個位數。

全年來看，鄭文宗指出，工業應用自去年第3季起已恢復年成長，今年第1季年增逾20%，第2季趨勢延續，全年可望有不錯復甦；車用電子則受惠半導體含量提升，包括電動車、ADAS及自動駕駛等應用，歐美市場復甦也將支撐Future Electronics成長。Future工業業務已連續三季年增雙位數，車用營收也連續三季維持年成長。

針對ASIC業者切入AI Server XPU市場，鄭文宗表示，AI市場規模持續擴大，高成長市場自然會吸引更多參與者，文曄對自身成長仍有信心，未來也會依營運資金報酬率與策略布局評估新商機。

獲利結構方面，鄭文宗坦言AI相關業務毛利率低於公司平均，但若營運管理良好，營運資金回報率（ROWC）高於公司平均。財務長林冠男也指出，雖然AI占比提高使產品組合改變、毛利率下滑，但營業槓桿效果明顯，因此營益率仍維持相對健康，長期水準則取決於最終產品組合。

記憶體漲價方面，林冠男表示，記憶體約占文曄營收5%至6%，漲價對營收有正面助益，但絕對金額影響不大，應用分布在車用、工業、消費電子與PC。至於油價與運費，因運費占整體成本與費用比重很小，即使有漲幅，對公司整體影響有限。