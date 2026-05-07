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聯詠：產品全面成長 第2季營收看增23%

中央社／ 新竹7日電

面板驅動IC廠聯詠總經理王守仁今天表示，第2季系統單晶片（SoC）、大尺寸面板驅動IC及中小尺寸面板驅動IC等3大產品，都將較第1季顯著成長，第2季整體營收將達新台幣275億元至285億元，季增19%至23%。

聯詠召開線上法人說明會，說明第1季營運結果。聯詠第1季營收231.45億元，季增1.44%；毛利率39.06%，稅後淨利37.67億元，季增2.09%，每股純益6.19元。

王守仁指出，第1季系統單晶片及大尺寸面板驅動IC業務增長，抵銷手機需求下滑衝擊；毛利率提升主要受惠有利的產品組合。

展望未來，王守仁說，由於預期漲價心理，系統客戶有提前拉貨情況，第2季需求上揚，包括系統單晶片、大尺寸面板驅動IC及中小尺寸面板驅動IC等3大產品線，都將較第1季顯著成長。

王守仁預期，第2季整體營收將約275億元至285億元，將季增19%至23%；毛利率將約38%至41%，營業利益率約16%至19%。

至於應用市場狀況，王守仁表示，第2季電視需求略增，監視器將持平，筆記型電腦需求增加，平板電腦和手機需求持平，中國車用市場略增，其他區域車用市場則持平。

王守仁說，記憶體供應依然緊缺，且價格持續上漲，觀察手機、個人電腦及筆記型電腦售價有上調情形，將觀察消費者需求動向。

王守仁表示，聯詠下半年將推出邊緣AI影像視覺產品、摺疊手機用有機發光二極體（OLED）面板驅動暨觸控整合單晶片（TDDI）、電競監視器等新產品，對業績將有不錯貢獻，預期今年業績可望較去年成長。

營收 面板 聯詠

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