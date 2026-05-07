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仁寶結盟雲端服務商Verda 加速建置AI基礎設施
代工廠仁寶積極布局人工智慧（AI）領域，今天與總部位於芬蘭赫爾辛基的歐洲AI雲端服務供應商Verda共同宣布，建立策略合作夥伴關係，仁寶將提供新一代繪圖處理器（GPU）伺服器系統，協助Verda加速在歐洲及亞太地區建置次世代AI基礎設施。
仁寶發布新聞稿說明，在這次合作中，仁寶將供應高密度、液冷式AI伺服器平台，專為下一波AI發展的關鍵工作負載而設計，涵蓋能處理大量上下文、支援高併發運作的代理式應用，並在散熱效率與能源效能上達到Verda永續雲端部署所需的高標準。
Verda在歐洲多地營運高密度GPU資料中心，提供大規模訓練與推論所需的即時運算資源，服務對象涵蓋前瞻AI實驗室、研究團隊與新創公司。
此外，日本軟體服務商Datasection株式會社今天宣布，加強與仁寶的策略合作，決定購買共635台配備輝達（NVIDIA）最新架構NVIDIA B300的GPU伺服器，總投資額約3.25億美元（約新台幣101.8億元）。
Datasection總裁暨執行長石原典彥表示，這項投資將作為Datasection下一代AI資料中心專案的核心基礎設施，預計將提供業界領先的大規模運算能力，以滿足全球最大雲端服務供應商需求。
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