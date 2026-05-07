聯發科布局AI世代關鍵算力 銅鑼研發資料中心正式啟用

聯發科今日宣布啟用座落於苗栗銅鑼科學園區的研發資料中心，以因應AI時代邊緣AI與雲端AI解決方案的研發需求。聯發科並首度開放媒體參觀位於銅鑼研發資料中心，這座資料中心擁有全台首座以NVIDIA DGX B200 繪圖處理器，並搭配NVIDIA DGX SuperPOD運算叢集，是專為集團布局AI發展所打造的AI高算力運算平台，更是全台第一座大規模導入新式節能浸沒式冷卻技術的研發資料中心，並採用晶圓廠等級的雙迴路供電系統設計，為未來先進產品的開發儲備研發能量。

聯發科表示，在主要營運據點皆有資料中心支持全球營運與研發需求，公司在2023年起在苗栗銅鑼科學園區遵循綠建築最高等級的鑽石級規格打造研發資料中心，採用模組化設計，規劃分為三期建置，第一期於2026年完工啟用，未來將依不同階段的業務成長與實際需求，彈性逐步投入建置資源。每期運力規畫是15MW（百萬瓦），意思總算力將達到45MW，將視集團AI發展腳步，適時進行擴建，以利集團掌握AI成長契機，驅動關鍵創新技術、深化從邊緣到雲端的AI應用。

聯發科表示，聯發科技在AI產業大趨勢下擁有許多成長機會，並積極投資高效能運算平台、Wi-Fi 7/8、5G衛星通訊、6G、先進製程以及先進封裝等關鍵技術，布局從邊緣AI與雲端AI的解決方案。今年啟用的聯發科技研發資料中心，不僅展示聯發科技在龐大的AI商機中長期布局全球研發與營運，並朝成長目標穩步前行的決心，更以節能、永續的高標準建置，實現聯發科技對永續的承諾。

聯發科表示，為加速人工智慧的研發進程，公司在苗栗銅鑼打造全台首座以NVIDIA DGX B200平台驅動NVIDIA DGX SuperPOD運算叢集為核心，兼具擴展性、成本效益且安全可靠的AI訓練與推論平台。此平台不僅有效提升研發工作效率，更能支援大規模的模型算力需求，每月可處理高達1380億個Token，達成超過2.4萬次的模型訓練迭代，更能透過包含NVIDIA NIM 推論微服務、TensorRT-LLM以及更多其它軟體開發架構（SoftwareStacks）將推論速度提升40%，以及將Token傳輸量提高60%，支持聯發科技從邊緣到雲端各類高階產品的研發需求。

聯發科今日也首度公開位於銅鑼的研發資料中心採用「單相浸沒式冷卻技術」，將伺服器完全浸入專為傳導熱

能設計的非導電絕緣液中運轉，能源使用效率優化至PUE（Power UsageEffectiveness）1.1，提升冷卻效率2.6倍。該技術不僅讓伺服器維持穩定的運作溫度，還能隔絕空氣中的灰塵並免除風扇運轉噪音與震動更提升伺服器穩定性。依循綠建築最高等級打造並配置晶圓廠等級（161KV特高壓）穩定供電系統。

聯發科表示，科技研發資料中心的啟用，是掌握AI成長契機最堅實的後盾，未來將持續以創新關鍵科技驅動成長並兼顧環境永續，與全球一同邁向AI新未來。

聯發科位於苗栗銅鑼科學園區的研發資料中心，是全台第一座大規模導入新式節能浸沒式冷卻技術。記者簡永祥／攝影