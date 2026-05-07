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仁寶電腦與 Verda 宣布策略合作 攜手加速 AI 基礎設施建置與全球擴展

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
雙方簽署合作協議。圖／業者提供
雙方簽署合作協議。圖／業者提供

仁寶（2324）電腦與總部位於芬蘭赫爾辛基的歐洲AI雲端服務供應商Verda7日共同宣布建立策略合作夥伴關係。Verda是一個專為前沿模型訓練與代理式推論(Agentic inference)需求所打造的AI雲端平台。根據此次合作，仁寶將提供新一代GPU伺服器系統，協助Verda加速在歐洲及亞太地區建置次世代AI基礎設施。

在此次合作中，仁寶將供應高密度、液冷式AI伺服器平台。該平台專為下一波AI發展的關鍵工作負載而設計，涵蓋能處理大量上下文、支援高併發運作的代理式應用，並在散熱效率與能源效能上達到Verda永續雲端部署所需的高標準。

此次合作不僅體現Verda服務在全球市場持續受到重視，也突顯仁寶在協助新興雲端營運商 (Neocloud operators)滿足在地化AI運算需求方面的關鍵角色。隨著企業與政府愈發重視資料主權、資安與法規遵循，Verda等新興雲端業者正逐步成為推動主權AI (Sovereign AI) 策略的重要力量。

仁寶電腦基礎架構事業群副總經理張耀文表示：「Verda的平台正展現AI基礎設施需求的發展方向，朝向區域化、高效能、兼顧能源效率的部署模式。此次合作展現了仁寶為客戶大規模交付先進AI系統的實力，也是我們協助建構下一代AI雲端基礎設施的具體展現。」

Verda營運長Jorge Santos表示：「我們的使命是打造新一代AI雲端基礎設施，賦能全球具開創精神的團隊。與仁寶攜手合作，讓我們能以世界級的品質與可靠度交付服務，同時也是我們拓展亞太市場布局的重要一步。對於這段合作關係，我們充滿期待。」

仁寶在加速運算、先進散熱設計與系統整合方面擁有深厚的工程實力，能協助客戶高效率地部署AI基礎設施，有效應對高功率密度與複雜的營運挑戰。為支援全球AI部署需求，仁寶持續擴展製造據點，涵蓋台灣、越南及美國，進一步強化供應鏈韌性，也讓產能配置更貼近各區域客戶的實際需求。

仁寶 亞太 歐洲

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