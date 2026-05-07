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聯發科研發資料中心啟用 支應營運與研發需求

中央社／ 苗栗7日電

IC設計廠聯發科今天宣布研發資料中心啟用，第1期規模約15MW，將支持內部算力、營運及研發專案需求，這座研發資料中心擁有以輝達NVIDIA）DGX B200平台驅動的NVIDIA DGX SuperPOD運算叢集打造的AI高算力運算平台。

聯發科指出，研發資料中心座落於苗栗銅鑼科學園區，除了以NVIDIA DGX SuperPOD運算叢集打造的AI高算力運算平台，並大規模導入新式節能浸沒式冷卻技術。

聯發科銅鑼研發資料中心採用晶圓廠等級的穩定供電系統設計，全區配備2N雙備援電力系統以及全載備用發電機組，不受分區輪流停電限制，建構完善的供電防護機制，確保研發資料中心維持最高運作效率。

聯發科表示，銅鑼研發資料中心是自2023年起開始建置，遵循綠建築最高等級的鑽石級規格打造，採用模組化設計，規劃分3期建置，第1期今年完工啟用，未來將依不同階段的業務成長與實際需求，彈性逐步投入建置資源，每期規模約15MW，3期合計可達45MW。

除導入新式單相浸沒式冷卻技術，提升運算效能並降低能耗，聯發科還在研發資料中心上方建置自用太陽能板，規劃235kW容量，年發電量可達28萬度，約等同67個家庭年用電量。

此外，在水資源管理上亦展現具體作為。除民生用水維持使用自來水外，廠區空調與冷卻系統採用銅鑼科學園區再生水，其中，廠區空調更透過精密循環系統，將再生水作為主要冷卻介質，降低對自然水資源的依賴。

至於研發資料中心投資金額，聯發科表示，為支持內部算力、營運及研發專案需求，是筆很大筆的投資，但並未透露具體投資金額。

聯發科指出，為能打造生態系，資料中心採公開招標方式，有4至5家符合規格的廠商參與。記憶體、固態硬碟（SSD）短缺等供應鏈問題，將是資訊基礎架構今年最大挑戰。

聯發科 輝達 NVIDIA

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