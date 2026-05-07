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Meta 旗下IG青少年帳號將預設適齡內容體驗 移除FB、IG的13歲以下用戶

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Meta在台灣及全球各地推行Instagram適齡內容分級機制，針對18歲以下青少年帳號預設套用，確保其瀏覽內容符合電影分級中13歲以上標準，將無法觀看不適合未成年瀏覽的內容，若需變更設定須經家長同意；另也可選擇最嚴格的設定，內容將更受限。相關限制已陸續上線，未來數個月將全球推行。

Meta指出，全球Facebook和Messenger的青少年帳戶將導入新規定。台灣的Facebook和Messenger青少年社群本周起預設納入更新後的 「13歲以上」的內容設定，「限制內容」的設定將於今年稍後推出。

此外，Meta持續精進AI年齡偵測技術，導入「視覺分析」作為輔助，分析個人檔案中的文字情境線索，進一步提升識別未達13歲門檻的帳號並提高移除效率。偵測範圍擴展至Instagram Reels、Instagram Live與Facebook社團等。「視覺分析」以透過不涉及人臉辨識技術的AI，掃描影像中的整體視覺特徵（如身形或骨骼結構等）推估年齡。若系統判定帳號疑似未達年齡門檻，將先行停用帳號，若無法進一步提供年齡證明，帳號將遭永久刪除。部分進階功能目前於特定國家測試，未來將持續擴大導入範圍。

Meta指出，青少年帳號的設計初衷是為保護青少年遠離不適當的內容。Instagram以大眾熟悉的電影內容分級制度出發，參考家長想更了解家中青少年觀看內容的類型，重新審視並修訂平台的「適齡守則」，隱藏更多潛在不適合青少年的內容。儘管社群內容與電影的本質不盡相同，Instagram仍期待透過調整，讓青少年在Instagram上的數位體驗，與其觀賞適合13歲以上的電影內容相似，部分性暗示內容或粗俗用語仍會出現，青少年在Instagram上仍可能看到些微的相關內容，Meta將持續投入精進系統，盡可能降低此類情況，提供家長更多安全管理工具，共同守護青少年的社群使用體驗。

Instagram已長期對青少年隱藏或禁止推薦如性暗示、血腥暴力、令人不安的圖像，以及菸草或酒精販售等成人內容，現在進一步加強限制，包含主動隱藏或不推薦涵蓋粗俗髒話、有風險的特技，以及可能誘導有害行為，像是展示大麻用具的貼文。

Meta持續優化並精進技術，主動識別並過濾違反「適齡守則」的內容，並將升級後的技術應用於 Instagram 多個面向，包括帳號管理，青少年將無法再追蹤經常分享不適齡內容的帳號，包含帳號名稱或個人簡介中暗示或包含不適合青少年的資訊，已追蹤的類似帳號，未來將無法再瀏覽其內容、傳送私訊或查看留言；Instagram不會向青少年推薦這些帳號，上述帳號同樣無法追蹤青少年、傳送私訊或在青少年帳號的貼文下留言。

搜尋防護部分，現行已封鎖的敏感議題關鍵字包括自殺、自殘與飲食失調等，Instagram進一步擴大限制範圍，青少年將無法搜尋如「酒精」或「血腥」等成人字詞的內容結果，即便出現拼寫錯誤，防護機制仍有效。

內容過濾部分，無論是在Instagram的探索、Reels、動態消息或限時動態中，系統將確保青少年不會被推薦違反適齡守則的內容。即使不當內容是由其追蹤的對象所分享，或出現在貼文留言中，系統也將自動隱藏。若透過私訊傳送不當內容的連結，青少年也將無法開啟。

同時在AI互動採取安全機制，參考針對 13 歲以上觀眾適用的電影分級標準，AI助理將避免在對話中提供超出適齡守則的回覆內容。Instagram也提供「限制的內容」設定，為青少年帳號提供最嚴格的過濾防護，並同步關閉讓青少年在貼文下查看、回應或接收留言的功能，這些選擇將提供給家長更多控制權。

Facebook Meta Instagram

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