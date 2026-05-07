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InnoVEX登場倒數 近500家新創參展規模歷年最大

中央社／ 台北7日電

亞洲指標新創展會InnoVEX將於6月2日至5日在台北南港展覽館2館登場。外貿協會今天表示，今年展會以「AI Together」為主題，聚焦AI技術實際落地與商業化應用，將會有來自22國、近500家新創團隊參展，規模較去年成長11%，再創歷年新高。

由外貿協會主辦的InnoVEX為COMPUTEX 2026旗下新創展區，貿協今天透過新聞稿指出，今年InnoVEX展會除規模再擴大，也更進一步強化國際鏈結與技術聚焦，將設置法國、日本、韓國、泰國、澳洲、以色列、加拿大、義大利及捷克等9大國家館，打造國際新創交流平台。

貿協表示，今年展覽將聚焦「AI與運算」、「機器人與智慧移動」及「次世代科技」3大領域，呈現全球產業在AI應用與前瞻科技的最新布局。

貿協指出，今年以AI實業落地為主軸，將於6月3日在Center Stage舉辦論壇，邀請多名國際產業與政策人士分享AI導入經驗與產業合作趨勢，其中，法國法蘭西島大區議會主席波克瑞斯（Valérie Pécresse）將親率半導體與量子運算團隊，分享歐洲AI基礎設施發展藍圖。

此外，論壇也將探討開源生態與AI商業模式，Apache Software與Linux基金會代表將分享開源技術如何發展為可持續商業模式，Canva與LinkedIn專家則將從創意產業與「企業對企業」的B2B（Business-to-Business）市場角度，解析AI如何改變工作流程與數據應用。

貿協指出，展會期間同步舉辦InnoVEX Pitch Contest新創競賽，今年全面升級獎勵機制，將總獎金提高至6萬美元，單一團隊最高可獲3萬美元獎勵。參賽團隊除可與國際投資人媒合，也有機會獲得國際媒體曝光、進入全球供應鏈及進駐加速器平台。

外貿協會 泰國 義大利

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