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研調：全球AI眼鏡今年出貨量預估翻倍成長達1,700萬副

經濟日報／ 記者徐睦鈞／台北即時報導
2025-2030年全球AI眼鏡出貨變化及預測。資料來源／DIGITIMES
2025-2030年全球AI眼鏡出貨變化及預測。資料來源／DIGITIMES

AI Agent的興起正推動全球 AI 眼鏡市場進入結構性成長期。根據DIGITIMES最新調查，2026年AI眼鏡受惠於Meta與中系品牌積極拓展海外市場，預估將迎來翻倍成長，年增率（YoY）達 105%。隨著AI Agent發展轉為跨裝置協作，有望帶動AI眼鏡下一波成長動能，預期 2025 至 2030 年間，全球 AI 眼鏡年複合成長率（CAGR）達 58%。

DIGITIMES分析師方覺民指出，AI眼鏡隨著Ray-Ban Meta 在2023年上市後，因其時尚外觀、第一人稱視角攝影與AI功能等因素獲得市場青睞，2025年全球AI眼鏡出貨量突破800萬副，在中系業者環伺情況下，Meta憑藉著EssilorLuxottica品牌號召力與通路優勢，2025年依舊主導AI眼鏡市場，市佔率逾8成。受惠於Meta與中系品牌積極拓展海外市場，2026年全球AI眼鏡出貨量預估較2025年翻倍成長，上看1,700萬副。

方覺民分析，儘管目前AI眼鏡市場由Meta主導，但隨著蘋果（Apple）與Google陣營陸續推出AI眼鏡，憑藉現有的生態系優勢與 Gemini 等大語言模型深度整合，市場將由單一領先轉向多元競爭。預計至 2030 年，市場將呈現 Meta、Apple、Google 陣營三強鼎立格局，而中系品牌憑藉供應鏈優勢與產品快速迭代能力，市佔率亦有顯著攀升。

方覺民觀察，隨著 AI Agent發展為跨裝置協作，產業正尋找比手機更直覺的互動入口， AI 眼鏡將具備成為連結電腦、手機與雲端之協作中樞的潛力。在此架構下，各端分工明確：雲端負責大語言模型（LLM）算力與複雜運算， PC與NB穩坐工作主場，手機作為行動運算的輔助入口。

AI 眼鏡則化身為 Agent 網路中關鍵的感測觸角與指令通道，透過麥克風與鏡頭擷取環境資訊，更能即時接收AI Agent 的執行狀態，讓用戶能隨時下達指令並高效檢核。方覺民預期，AI Agent 的應用普及，將有望帶動 AI 眼鏡產業進入下一階段的成長高峰。

Google Meta 智慧眼鏡

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