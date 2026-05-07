融程電打入美國防部供應鏈 Blaize 簽訂3合約、今年目標1,500萬美元

融程電訊（3416）佈局無人機傳捷報，4日正式與美國邊緣人工智慧業者Blaize簽署戰略協議，將無人機整合AI用於國防跟關鍵基礎設施維護，合約為期3年，第一年將達成1,500萬美元金額業務；融程預估今年國防訂單年增超過50%，營收貢獻超過20億元，並與廌家合資打入衛星產業。

Blaize是一家美國國防軍事工業的下包公司，根據外電，該公司2025年3月宣布與美國國防部（DoD）供應商「Turbo Federal」達成合作夥伴關係，Turbo Federal是美國聯邦政府及國防部AI服務與系統整合商，換言之，融程透過與Blaize合作，間接打入美國國防部供應鏈。

而促使美國國防供應商與融程合作原因，在於美國國防部推出「首席數位與人工智慧辦公室（CDAO）AI實施計畫」，希望加速商業AI技術落地到軍事跟政府專案，快速導入國防作戰、情報、後勤、企業資訊等系統中，該辦公室2022年成立。

Blaize在4日進一步宣布，該合約將長達3年期，第一年業務金額目標1500萬美元，相當台幣4.7億元，Blaize將提供AI晶片，整合到融程的強固型系統中，包括無人機、手持設備、車載設備和嵌入式設備，以實現邊緣運算目的，而不需要將資料大老遠回傳資料中心。

融程去年國防訂單13億元，預估今年國防訂單金額至少20億元起跳，占公司總營收比重達5成，且國防訂單比去年成長超過50%，主要客戶9成來自海外。

融程指出，國防業務主要聚焦於控制系統與設備，應用涵蓋天上飛的無人機、水面上的無人船，以及各式機器人（Robot）等，不僅僅提供控制器，也跨入無人機的整機設計與生產領域，並已獲得客戶訂單，

融程電指出，中國大陸近期實施無人機整機與關鍵零組件出口管制，導致許多原先依賴中國供應商的海外客戶面臨斷貨危機，訂單因而大量轉移至融程，成為今年爆發性成長的關鍵推力。

除國防業務大躍進，融程表示今年也切入衛星產業，與低軌衛星供應商廌家合資廌融科技，期初資本額1.2億元，融程持股4成多，為最大股東，董事長為融程電董事長呂谷清兼任，雙方將合資工廠位於樹林，生產低軌衛星地面站及國防軍工訂單，目前產能已經啟動，該廠年產值預估10~15億元。