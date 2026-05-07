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偉康科技轉向自有產品 積極推動 FIDO 解決方案
偉康科技近日於資安展上展示自研FIDO驗證產品，推動企業無密碼登入發展，並進行多項周邊整合，提供企業客戶能夠擁有一個能夠同時管理SERVER及PC等不同平台裝置的中控台，提升便利性及安全程度。公司積極轉向研發自有產品，成為原廠供應商。
偉康此次展示的驗證器形似USB隨身碟，相較於其他品牌的驗證器，偉康簡化了註冊流程，讓客戶無須透過介面操作就能夠註冊完成。
此外，FIDO驗證還能夠提供企業主管極大的便利性，在外洽公時，若是有文件要簽核，便能夠省略過去繁瑣的步驟，迅速登入公司內網完成簽核。此外，FIDO驗證制度能夠分離公鑰及私鑰，增加駭客攻擊難度，保障資料安全性。
公司目前正從買斷制逐漸轉向訂閱制，能夠提升客戶黏著度，同時穩定公司營收成長趨勢，降低營收波動。
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