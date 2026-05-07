偉康科技轉向自有產品 積極推動 FIDO 解決方案

台積電資深副總暨副共同營運長侯永清5日出席由美國商務部主辦的「選擇美國投資高峰會（SelectUSA）」，被問及台積電會不會再加碼投資美國，他回應：「有很多不同的可能性」，強調台積電準備好迎接各種新的

2026-05-07 00:51