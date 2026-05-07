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瘋狂補漲行情！日經叩關63,000點 日本半導體 ETF 漲4%起跳

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
日經225指數開盤後買氣爆棚，盤中一度飆漲逾3,200點，叩關63,000點大關，漲幅突破5%，再次刷新歷史新高紀錄。路透
日經225指數開盤後買氣爆棚，盤中一度飆漲逾3,200點，叩關63,000點大關，漲幅突破5%，再次刷新歷史新高紀錄。路透

日本股市在黃金周長假結束後，7日上演瘋狂補漲行情。日經225指數開盤後買氣爆棚，盤中一度飆漲逾3,200點，叩關63,000點大關，漲幅突破5%，再次刷新歷史新高紀錄。

這股強勁攻勢由晶片與電子權值股領軍，資金回流力道強勁。瑞薩電子、村田製作所連袂走揚；記憶體大廠鎧俠控股（Kioxia）更因委買單過多，盤中一度暫停交易，顯示市場追價情緒沸騰。這股熱潮也延燒至台股，日本半導體ETF表現亮眼，盤中台新日本半導體（00951）漲近 4%，中信日本半導體（00954）更強彈近5%，雙雙創下掛牌以來新高。

00954經理人許家瑜分析，高盛近期全面上調晶圓廠設備（WFE）市場展望，支撐日股半導體族群走強，主要有三大理由，一是記憶體價值重估，AI 伺服器帶動高頻寬記憶體需求，讓記憶體產業「麻雀變鳳凰」。二是全球軍備競賽，資本支出擴張已非台積電獨有，Intel 與三星等大廠紛紛跟進，日本設備商身為關鍵供應鏈，成最大受益者。第三是長期動能明確，WFE成長能見度已明確延伸至 2028 年。

針對市場擔憂的匯率波動，許家瑜指出，日本半導體龍頭已將日圓升值因素納入考量。以00954前三大成分股為例，Advantest全年預估150日圓、DISCO預估157日圓，與目前匯價水準相近。

許家瑜表示，隨著AI應用持續推陳出新，日本半導體產業憑藉實質的營收驗證，正處於需求曲線的上升期。台積電、Intel及美光等巨頭投入的巨額資本支出，最終都將轉化為日本設備商的訂單，建議投資人可透過 日本半導體ETF，直接參與這波由AI帶動的設備市場紅利。

日經 半導體 日本

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